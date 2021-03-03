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Mali Protokol bugün imzalanıyor!

Başbakan Ersan Saner, Türkiye'deki temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek ve iş birliği protokolü imzalayacak.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:17
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Mali Protokol bugün imzalanıyor!

Başbakan Ersan Saner, dün gittiği Ankara’da, bugün temaslarda bulunacak. “ 2021 yılı Türkiye – KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” da bugün imzalanacak.

Başbakan Saner'e Ankara ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik ediyor.

Başbakan Saner, bugün KKTC saatiyle saat 09.00’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alacak görüşmenin ardından 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imza töreni de gerçekleştirilecek.

Başbakan Ersan Saner, akşam üzeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a nezaket ziyaretinde bulunacak.

Başbakan Saner, temaslarının tamamlanmasının ardından yarın ülkeye dönecek.

İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Covid-19 salgını da göz önünde bulundurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine, reel sektörüne yapılacak katkılarla gerçekleştirecek Ankara kaynaklı alt yapı projelerini içerecek.

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