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Maliye Bakanı Atun'dan önemli açıklamalar

Maliye Bakanı Sunat Atun, BRTK’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu televizyon programına, telefonla katılarak programda, önemli açıklamalarda bulundu. 

16 Haziran 2022 Perşembe 12:38
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Maliye Bakanı Atun'dan önemli açıklamalar
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Ankara temaslarını değerlendiren Atun, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sonuç odaklı çalıştıklarını söyledi. 
Yedek jeneratörler geliyor
Ankara temasları kapsamında, TC Ekonomi Bakanıyla görüştüklerini de dile getiren Atun, KIB-TEK konusunun ele alındığını söyledi. Atun buna göre yedek iki jeneratörün yarın adaya gelmek üzere yola çıkacağını, Temmuz’da adada olacak olan bu yedek santrallerle elektrik sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini kaydetti.
Temmuz ayı başlarında kurulum tamamlanacak
Atun konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:
"Sayın Dönmez’le yaptığımız görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrik sorunun kalıcı olarak giderilmesi için yapılması gereken çakışmalar üzerinde durduk. Buna bağlı olarak bir vizyon belirledik. Sıkıntılarımızı aşmamız içim gerekli yatırımları yapmamız, bakım onarım işlerini kesintisiz sürdürmemiz, elektrik enerjisi üretim kapasitemizi ihtiyacımızı giderecek şekilde artırmamız, üretim için gerekli akaryakıtın ithalatının sürekliliğini sağlamamız lazım.
Bilindiği üzere, Aralık ayında Türkiye Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’e iki jeneratör tahsis edilmesi için bir anlaşma imzalamıştık. Toplam 50 megavat gücündeki bu iki jeneratörün yükleme operasyonu başladı. 2 jeneratör 18 Haziran Cumartesi günü Ambarlı limanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hareket edecek ve tahminen 24-25 Haziran’da ülkemizde olacak. Hedef, jeneratörlerin kurulumunu mümkün olan en kısa sürede tamamlamak ve Temmuz ayı başlarında iki jeneratörü de devreye koymaktır.
Bu adımla ülkemizin enerji güvenliği artırılmış olacaktır. Baz yükü daha etkin olarak kontrol etmek için de Teknecik şalt sahasının kapasitesi büyütülüp güçlendirilmesi gereklidir.”
TPIC’le anlaşma imzalandı, yakıt gelecek!
Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt tedariki konusunda TPIC’le anlaşma imzalandığını da belirterek, devletten devlete yöntemiyle foil oil’in alınacağını kaydetti. Atun, “bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacaktır” dedi.
“Kur korumalı mevduat sistemi dahilinde olmamız gerekiyor”
Ankara temasları kapsamında Merkez Bankası başkanıyla görüştüklerini belirten Atun, kur korumalı mevduat sistemine geçilmesinin detaylı olarak görüşüldüğünü kaydetti.
Atun, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Şu anda Türkiye tarafından yürütülen para politikası bizim için önemli. Para arzındaki gelişmeler, uygulanmakta olan para politikası ve yeni alanlar konularında Türkiyeli mevkidaşlarımızdan bilgiler aldık. Kur korumalı mevduat sistemi önemli. Bununla ilgili yeni enstürmanların gelip gelmeyeceğine dair bilgiler aldık. Bir Türk devleti olarak kur korumalı mevduat sistemi dâhilinde olmamız gerekiyor. Son dönemde Türk ekonomisinde liralaşma stratejisi ön plana çıktı. Bunun bizim elimizde de olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim de bu sistemin dahilinde olmamız lazım.”“
Türk Lirası imkânının daha geniş olması gerekiyor!
Ülkedeki mevduatların yüzde 80’inin yabancı para birimi olması ve kredilerin de Türk Lirası cinsinden verilmesi nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getiren Atun, Türk Lirası imkanının daha geniş olması gerektiğine vurgu yaptı. Ülkedeki enflasyonun geldiği boyuta vurgu yapan Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘enflasyoın anlamında finansman da önemli bir meseledir’ ifadelerini kullandı. Atun, bu konuların çözüme ulaşması için üst düzey bürokratlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek, bir süre sonra çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.

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