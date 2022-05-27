Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!
Flaş Haber
Helikopter geldi!
Kapat

Maliye Bakanı Atun: "Maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldı"

Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemeleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını da gözeterek kalem kalem kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 15:25
132 Okunma
Maliye Bakanı Atun: "Maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldı"

Maliye Bakanı Sunat Atun; “Maliye Bakanlığı olarak rutin ödemelerin yanında, piyasa ödemelerini de devletin gerektirdiği diğer mükellefiyetler gibi zamanında ödeme gayreti içerisinde” olduklarını belirtti, maaşlar ve sektörel ödemeler için geniş kaynak ayrıldığını açıkladı.

-Arpa sübvansiyesi için 52 milyon TL katkı ödendi…

Bu bağlamda, Maliye Bakanı Sunat Atun, gıda ve hayvancılık sektörüne, 52 milyon TL katkının ödendiğini duyurdu.

Atun; “Üretim sektörlerine, özellikle gıda ve hayvancılık sektörüne ilişkin olarak, sektöre hem sürdürülebilirliğin kazandırılması hem de bu sektörde fiyat istikrarının da sağlanabilmesi amacıyla yemlik arpanın güçlü bir şekilde sübvansiye edilmesine devam edilmektedir. Bu bağlamda Bakanlığımız 52 milyon TL katkı ödemiştir” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun ayrıca, bugün yapılacak olan ödeme kalemlerini de kamuoyu ile paylaştı.

-Taşımacılık bugün ödeniyor…

Maliye Bakanı, bugün  taşımacılık sektörüne  mart ve nisan aylarının tamamına ilişkin, 12 milyon 500 bin TL ödemenin yapılacağını duyurdu.

Emekli maaşları bugün ödeniyor… Maaşlar ise salı günü ödenecek…

Sunat Atun, Maliye Bakanlığının bugün 107 milyon TL’lik katkısı ile tüm sigorta emeklilerinin maaşlarının ödeneceğini, bunun yanı sıra devletin tüm emekli maaşlarının da yine bugün ödeneceğini açıkladı. Maliye Bakanı kamu çalışanlarının maaşların ise salı günü ödeneceğini aktardı.

Piyasaya dönük olarak bütün ödemelerin rutin olarak devam ettiğini aktaran Maliye Bakanı Sunat Atun, temizlik ve özel güvenlik şirketlerinin ödemelerinin de devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde, yine diğer reel sektöre ilişkin ödemelerin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

-Burs ödemeleri… Hedefimiz öğrencilerin burslarını ayı ayına, günü gününe ödemek ve geriye dönük alacak bırakmamaktır 

Maliye Bakanı Sunat Atun, burs ödemeleri ile ilgili ise hedeflerinin yeni dönemde geriye dönük alacak bırakmamak olduğunu belirtti.

Atun, burs ödemeleri ile ilgili şunları söyledi;

“Öğrenim gören evlatlarımızın burs ödenekleri de yine Bakanlığımıza gelen ödeme düzenlemeleri dâhilinde eksiksiz ödenmeye devam etmektedir. Hedefimiz yeni öğrenim dönemine, öğrencilerin burslarını ayı ayına, günü gününe ödemek ve geriye dönük alacak bırakmamaktır” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Helikopter KKTC'ye ulaşmak üzere
SON DAKİKA! Helikopter KKTC'ye ulaşmak üzere
Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız
Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız
Cayır cayır yanıyoruz!
Cayır cayır yanıyoruz!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim