Maliye Bakanı'ndan önemli açıklama!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’nin bugüne kadar Ziraat Bankası’nda bulunan 750 milyon TL’nin blokesini kaldırmaması konusunda Haber Kıbrıs’a önemli açıklamalarda bulundu. Amcaoğlu, blokenin kaldırılmasında gecikme yaşanıyor olmasının ciddi kaygıya neden olduğuna vurgu yaparak hükümet olarak yükümlülüklerini yerine getirme noktasında gerekeni yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Haber Kıbrıs’a konuşan Maliye Bakanı Amcaoğlu, son bir ay içerisinde 1.2 milyar TL’lik bir kaynağın kamu ve kurum kuruluş çalışanlarına maaş gideri olarak aktardıklarını, piyasaya dönük yükümlülüklerini ise kısmen yerine getirecek bir durumda olduklarını ifade etti. Amcaoğlu, piyasaya dönük taahhütleri kapsamında 160 milyon TL’lik bir ödemeyi geçen hafta içerisinde yarın da buna yakın bir kaynağı aktarmayı hedeflediklerini ancak tüm bunlara rağmen piyasaya dönük hükümetin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye’den savunma giderlerinin bir kısmına katkı dışında bir kaynak aktarımı olmadığına işaret eden Bakan Amcaoğlu, hükümetin kendi yarattığı kaynaklarla yükümlülüklerini yerine getirme uğraşı içerisinde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarla Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın bir araya gelmek suretiyle hükümet yükümlülüklerini yerine getirme konusunda bir çalışma yapacağını ifade eden Amcaoğlu, bu çalışmanın ardından nasıl bir yol izleyeceklerine karar vereceklerini belirtti.

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