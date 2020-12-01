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Maliye Bakanlığı Kasım ayında yaklaşık 645 milyon TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kasım ayında yaklaşık 645 milyon TL’lik ödeme yapıldığı aktarıldı.

01 Aralık 2020 Salı 13:24
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Maliye Bakanlığı Kasım ayında yaklaşık 645 milyon TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Kasım 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 172,821,211,31 TL (172 milyon, 821 bin, 211 TL ve 31 kuruş), maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 465,958,341,76 TL (465 milyon, 958 bin, 341 TL, 76 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Bu arada Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan 6,042,239,06 TL’lik (6 milyon, 42 bin, 239 TL ve 6 kuruş) ödeme ile birlikte, Maliye Bakanlığı’nın, Kasım 2020 toplam ödemesinin 644,821,792,13 TL (644 milyon, 821 bin, 792 TL ve 13 kuruşu) olduğu bildirildi.

1 – 30 Kasım 2020 dönemi yapılan ödemeler:

Emekli ikramiyeleri - temizlik şirketleri – müteahhit - karantina otel - ilaç ödemeleri – kamulaştırma: 102,999,518,29 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri: 6,492,349,74 TL

Narenciye teşvik ödemesi: 1,022,569,00 TL

Protokol gereği Telefon Dairesi Borcuna Mahsuben KT Koop Merkez Bankası’na ödenen (2020 yılının tümü): 10,000,000,00 TL

Depozito (avukat ödemeleri): 5, 840,968,93 TL

Doğrudan Gelir Desteği (Akaryakıt ödemesi): 4,083,026,00 TL

Navlun + çiğ süt ödemesi: 5,629,439,31 TL

Taşımacılık avans ödemesi: 584,608,68 TL

Burs ödemesi: 3,734,237,16 TL

Temsilcilik kanalı ile PCR alımı: 400,000,00 TL

Mersin Temsilciliği havale (Jeneratör alımı): 33,000,00 TL

TC Savunma Ödemeleri için yapılan ödeme: 32,001,494,20 TL

TOPLAM: 172,821,211,31 TL

***

1 – 30 Kasım 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Emekli maaşları: 127,178,110,98 TL

Emekli Sandığı fonu çeklerinin yatırımı: 1,403,218.79 TL

Memur + işçi maaşları: 146,421,019,30 TL

Sosyal sigorta Ekim 2020 mahsuptan kalan: 8,879,509,07 TL

Sosyal sigorta  devlet katkısı: 40,520,408,46 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi: 7,902,862,76 TL

Haziran - Temmuz ek mesai ödemesi: 22,778,320,34 TL

Yayın Yüksek Kurulu yıllık izin ödemesi: 262,563,80 TL

Kurumlar, partiler, Cypfruvex, TAK, Din İşleri, muhtarlar, yangın ekibi katkı ödemesi: 19,259,984,27 TL            

Belediye maaş ödemeleri (Ekim): 39,831,141,80 TL

Temsilcilik maaşları: 2,252,588,16 TL

Temsilcilik çalışanları Sos. Sig. İht. San. Ödemesi: 71,501,13 TL

İşçi Ödemesi (1 – 15 Kasım dönemi): 5,811,810,81 TL

Sosyal Sigorta Mart – Nisan Borç Ödemesi: 43,314,552,24 TL

Sosyal Sigorta Askerlik Mükellefiyet Ödemesi: 70,749,85 TL       

TOPLAM: 465,958,341,76 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme: 6,042,239,06 TL

Yapılan Ödemeler Toplamı: 644,821,792,13 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 01.12.2020 14:27
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