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Maliye’den Alacakları Olanlara Müjde…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. 

09 Eylül 2021 Perşembe 15:42
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Maliye’den Alacakları Olanlara Müjde…

ÖZEL HABER

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. 

Öğretmenlerin hazırlık ödeneğini bir defada ödeyemeyeceklerini söyleyen Oğuz, bununla ilgili bir ödeme planı hazırlıyoruz dedi.

30 milyonun üzerinde bir ödeme yapılacağını belirten Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı ile  görüşeceklerini söyledi.  

Bakan Oğuz,  öğrenci burslarının ödendiğini belirtti. 5 ile 6 milyon burs ödemelerinin yatırıldığını açıkladı. Oğuz, Ek mesailerin ise yarın ödeneceğini duyurdu. 

23 Milyon TL de Küçükbaş hayvan ödemelerinin de bu ay içerisinde yapılacağını belirten Oğuz, 27 milyon TL’lik de Doğrudan Gelir desteği ödemeleri yapılacak dedi. 

Eylül ayının sonunda ise Ocak ayının hayat pahalılığının 10.65 ‘lik ödeneğinin yapılacağını vurguladı. 

Elektrik kurumuna 19 milyon TL’lik kovid desteğinin 2020-2021 teşviklerinin de ödendiğini açıklayan Bakan Oğuz Maliye borçlanabilir bu maliyenin battığı anlamına gelmez dedi.

Son Güncelleme: 09.09.2021 17:20
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem AydıMaliyePARAEkonomi
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