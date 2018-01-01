Mamalı: "Sözünüzü yerine getirin"

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Avukat Barış Mamalı, milletvekili dokunulmazlığı konusunda Yeni Bakış’a değerlendirmelerde bulundu. Dokunulmazlığın kaldırılması ya da kapsamının daraltılması gerektiğini anlatan Mamalı, İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde cezai açıdan hiçbir dokunulmazlık olmadığına dikkat çekerek, “Diğer birçok demokratik ülkede ise kapsamı çok dar tutulmuştur. Bu gibi gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur ve KKTC’de de kaldırılması ya da en azından kapsamının daraltılması gerekmektedir” dedi.

“Halkın güveni sıfırlandı”

Mamalı, önceden beri var olan ancak son günlerde ayyuka çıkan siyasetin kirli oyunları karşısında halkın siyasi kurum ve siyasetçilere olan güveninin sıfırlandığını vurgulayarak, “Bu durum ülke demokrasisi için büyük bir tehlike arz etmektedir. Meclisteki partilerin görevlerini layıkıyla yapmayıp hukuk reformunu gerçekleştirmemeleri, buna bağlı olarak yaratılan kanun boşluklarından kötü niyetli kişilerin yararlanır hale gelmesi ve ülke demokrasisinin ileriye gitmesi için gerekli yasal adımların atılmaması nedeniyle, bugün siyaset kurumu halk nezdinde güvenini kaybetmiş bulunmaktadır” dedi.

“Yasama dokunulmazlığı tepki ile karşılanmaktadır”

Mamalı, sözlerine şu şekilde devam etti; “Milletvekili dokunulmazlığı (veya parlâmenter dokunulmazlık, yasama dokunulmazlığı), parlâmento üyeleri hakkında, suç işledikleri durumda, parlâmentonun izni olmadan, gözaltına alma, tutuklama gibi bazı cezaî takibat işlemlerinde bulunulamayacağı anlamına gelmektedir. Yasama dokunulmazlığı, parlâmento üyeleri lehine tanınmış gerçek bir muafiyet konumundadır. Ceza kanunları karşısında vatandaşların eşitliği ilkesinin bir istisnası niteliğindedir. Bu nedenle de yasama dokunulmazlığı zaman zaman birçok ülke kamuoyunda tepki ile karşılanmaktadır. Uygar Batı ülkelerinde milletvekilliği dokunulmazlığı çok dar kapsamlı olup sadece milletvekilinin görevini yerine getirebilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.”

“Gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur”

İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde cezai açıdan hiçbir dokunulmazlık yokken, diğer birçok demokratik ülkede ise bu kapsamın çok dar tutulduğunu anlatan Mamalı, “Bu gibi gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur ve KKTC’de de kaldırılması ya da en azından kapsamının daraltılması gerekmektedir. Düşünce, fikir ve kanaat özgürlüğü çerçevesinde sağlanacak bir dokunulmazlık dışında ayrıcalıklardan vazgeçilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Bizde kapsam çok geniş tutulmaktadır”

KKTC’de milletvekili dokunulmazlığının kapsamının çok geniş tutulduğunu anlatan Barış Mamalı, “ Milletvekili seçimden önce veya sonra işlediği ileri sürülen suçlar için, bazı istisnalar dışında, Meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu kadar kapsamlı milletvekili dokunulmazlığı olması yanında mevzuatımızda bir de, "Milletvekillerini Tanıtıcı Belge ve İşaretler Yönetmeliği" bulunmaktadır. Bu yönetmeliğe göre, milletvekillerinin özel araçlarını kullananlar için zımnî bir dokunulmazlık sağlanmaktadır. Milletvekiline, iki aracının plakalarına milletvekili aracı olduğunu gösteren ve Meclis tarafından verilen özel birer işareti takma hakkı tanınmaktadır. Bu suretle, milletvekilinin arabalarını kullanan diğer şahıslara da, hukuken değilse bile pratikte bir nevi dokunulmazlık sağlanmakta ve polis, böyle bir işaret taşıyan arabalar ve sürücüleri hakkında denetleme görevini yerine getirememektedir” diye konuştu.

“Her seçim dönemi ayrıcalıkların kaldırılacağı vaat edilir”

Mamalı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu yönetmelik, işaret taşıyan arabanın milletvekilinin eşi ve çocukları yanında devamlı olmamak koşulu ile başkaları tarafından kullanılmasını dahi mümkün kılmaktadır. Yönetmeliğe göre amaç sadece dokunulmazlığı olan milletvekilinin tanınmasını sağlamak ise araba üzerinde özel işarete hiç lüzum yoktur. Keza Milletvekili, Meclisin kendisine verdiği özel kimlik kartını veya rozeti göstererek kendisini tanıtabilecek imkana sahiptir. Yine, amaç madem ki milletvekilinin tanınmasını sağlamak idi neden bir değil de iki araba için böyle bir hak tanınmıştır? Yıllardır her seçim döneminde bu tür ayrıcalıkların kaldırılacağı vaadinde bulunulmasına rağmen bu hususta hiçbir girişimin yapılmaması çok manidardır” dedi.

“KKTC’de de kaldırılmalı”

İngiltere, ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde cezai açıdan hiçbir dokunulmazlık olmadığına vurgu yapan Mamalı, “Diğer birçok demokratik ülkede ise kapsamı çok dar tutulmuştur. Bu gibi gereksiz ayrıcalıkların uygar batı demokrasilerinde yeri yoktur ve KKTC’de de kaldırılması ya da en azından kapsamının daraltılması gerekmektedir” diye konuştu.