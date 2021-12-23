Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Mamülcü: “İşverenin Sırtına Yüklenen Akıl Dışı Uygulama…”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü yeni asgari ücreti “ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm” olarak niteledi.

23 Aralık 2021 Perşembe 12:11
161 Okunma
Mamülcü: “İşverenin Sırtına Yüklenen Akıl Dışı Uygulama…”
banner108

Mamülcü iş insanları olarak, çalışanlarının en iyi maaşlar alarak insanca yaşamalarını ve ailelerini rahat yaşatmalarını isteyen kişiler olduklarını çalışanın mutluluğunun, işyerinin de devamlılığı açısından en önemli kriterlerden biri olduğunu ifade etti.

Mamülcü, yazılı açıklamasında, bununla beraber, bir iş yerinin devamlılığını ve rekabet gücünü sağlayan bir başka unsurun maliyet analizi olduğunu belirterek, “Eğer işletmeler maliyetlerini karşılayamaz ise ya kapatır ya da işçi çıkarmak zorunda kalır. Aslında bu eko sistem kendi içerisinde hem işçi hem işveren hem de devlet üçgeninde karşılıklı bir anlayışla yürütülür.” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenen artışı “ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm” olarak niteleyen Mamülcü. bu kararda yükün tamamen işverenin üzerine yıkıldığını, Türkiye’nin bu konuda ortaya koyduğu iradenin iyi anlaşılıp uygulanmadığını savundu.

“İŞVERENİN SIRTINA YÜKLENEN AKIL DIŞI UYGULAMA…”

Mamülcü açıklamasında şunlara yer verdi:

“Ne kadar acıdır ki, tamamen işverenin sırtına yüklenen bu akıl dışı uygulama başta pahalılığı, işsizliği, göçü ve kayıt dışılığı teşvik etmekte ve girdi maliyetlerin artması ile birçok iş yerinin kapanmasına yol açacaktır.

İçinden geçtiğimiz ve ülkede birçok işyerinin kapanmasına yol açan, pandeminin yarattığı ağır koşulların hafifletilmesi ve özel sektörün önünün açılması gerekirken, işverenler için yapılan bu yükseltmeler işverenlerin boynunda asılı olan ipin çekilmesinden başka bir şey değildir.

Oysa, devlet tarafından verilmesi gereken teşvikler, KDV ve Gümrük Harçlarının peşin ödenmesinin kalkması, SSK ve İhtiyat sandığı ödemelerinin devlet tarafından karşılanması işverenleri de işyerlerini ayakta tutması için teşvik edecek en önemli unsurlar olarak ortada dururken bunların yapılmaması bizleri üzdüğü kadar çalışanlarımızı da rahatsız etmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada, yapılan değişikliğin günümüz koşullarına, hakka adalete vicdana alın terine ve en önemlisi işletmelerimizi ayakta tutma hakkını infiale uğrattığından yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, uzlaşı yoluyla soruna adil, kalıcı ve tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceği bir uzlaşı yolunun sağlatılması gerekliliğini tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

Anahtar Kelimeler:
Enver Mamülcü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Rum'a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
Tatar: “Rum'a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
KTTO Başkanı Deniz’e Ziyaret
KTTO Başkanı Deniz’e Ziyaret
Alsancak'ta 3 saatlik kesinti
Alsancak'ta 3 saatlik kesinti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim