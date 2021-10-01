Manavoğlu: "Cumhurbaşkanı da gitmeyecek o zaman, oturacak oturduğu yerde"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Pazartesi günü gerçekleştirilecek Meclis toplantısında öngörülen ‘nisap krizi yaşanacağı’ konusunda bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyareti sebebiyle Meclis Başkanı’nın yerine vekalet edeceği için toplantıya katılamayacağı ve nisabın bu nedenle sağlanamayacağı söylemleri üzerine Gülşah Manavoğlu “Sanki de hükümet Meclis nisabı için 26 kişiyi tamamladı da tek sebebi Meclis başkanının eksik olmasıdır!” dedi.

Cumhurbaşka’nın ziyaretinin ne kadar önemli olabileceğini ve ziyareti ertelenip ertelenmeyeceğini sorgulayan Gülşah Sanver Manavoğlu; akla iki şeyin geldiğini belirterek “ Ya o kadar hiçbir şeyin farkında değiller, toplum umurlarında değil ki hiç düşünmeden hareket ediyorlar. Ya da belli ki aslında hükümetin zaten nisabı olmadığı için bu yurtdışı ziyareti zaman kazanmak için bir kurgudur.” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülah Sanever Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Pazartesi meclisin açılmasında nisap krizi yaşanacakmış sebebi ise Cumhurbaşkanı yurtdışına gideceği için Meclis Başkanı CB'nın yerini vekaleten üstleneceğinden hükümet üyesi olan Meclis Başkanı o gün Meclise giremeyecekmiş.

Sanki de hükümet Meclis nisabı için 26 kişiyi tamamladı da tek sebebi Meclis başkanının eksik olmasıdır!!!

Bu durumda bağımsız olmayı beceremeyen ve tüm vücuduyla partisinin içine giren partisinin propagandasını yapan Cumhurbaşkanı da gitmeyecek o zaman, oturacak oturduğu yerde.

Ne kadar önemlidir ki yurtdışı ziyareti ?!!!!

Erteleyemez mi?!!!!

Bilmiyormuydu bu durumun bu krize yol açacağını?

Sonuç olarak akla gelen iki şey var:

Ya o kadar hiçbir şeyin farkında değiller, toplum umurlarında değil ki hiç düşünmeden hareket ediyorlar.

Ya da belli ki aslında hükümetin zaten nisabı olmadığı için bu yurtdışı ziyareti zaman kazanmak için bir kurgudur...”