Manavoğlu: “Hükümet kendi iç sorunlarıyla uğraşırken esas konuları atlıyor”

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Manavoğlu, bir televizyon programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Manavoğlu, “Aşıda ve PCR testlerinde durum nedir? Ekonomide gelinen son durum nasıldır? Eğitimde veliler açısından zaten bir kaos yaşanıyor. Online eğitimin zorluğu ve öğretmenlerle öğrencileri yorduğu gerekçesiyle bir haftalık ara verme kararı alınsa da herhangi bir plan ortaya koymadan verilen ara herkesi rahatsız etti. Hemen hemen her ailede çocukların sürekli evde ve bilgisayar ekranı karşısında olmaktan kaynaklı psikolojik ve ruhsal bunalım yaşanıyor. Yüz yüze eğitim çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin ve sendikaların kendilerini güvende hissetme haklı gerekçesiyle aşı olma talebinde bulunduklarını anlatan Manavoğlu, “Eğitim Bakanı çıkıp öğretmenler aşı olmadan okulları açmayacaklarını söyledi. Ama elimizde bunu gerçekleştirebilecek aşı imkanı var mıydı bunu hiç düşünmedi. Hükümetin koordineli çalışmadığı buradan anlaşılıyor. Bu gibi söylemler için ciddi bir dayanağınızın olması, aşıların mevcut olması lazım. Bu açıklamadan sonra ters bir hareket yapmak da zorlaşıyor ama ortada da aşı yok” şeklinde konuştu.

“MÜFREDATLAR DARALTILMALI”

Çocukların içinde 5., 8. ve 12. sınıfta olanlar olduğuna ve çeşitli sınavlara gireceklerine işaret eden Manavoğlu, okullar açılamıyorsa bile sınava girecek sınıfların müfredatlarının daraltılması veya sınavda çıkabilecek sorulara göre çocukların yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Manavoğlu, “Çünkü her ne kadar öğretmenlerimiz müfredatın tamamını verseler de boşluklar oluyor” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ BİR SIKINTIMIZ YOK”

Erken seçim konusunda da değerlendirmede bulunan HP Genel Sekreteri Manavoğlu, Halkın Partisi olarak erken seçimle ilgili bir sıkıntılarının olmadığını belirtti.

Hükümetin ciddi sıkıntıları olduğunu ve ülkeye icraat anlamında bir faydasının olmayacağını savunan Manavoğlu, hükümetin ortaklarının kurultaylarına işaret etti.

“11 Nisan’daki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayı sonrası hükümette yaşanacak olan herhangi bir çalkantı, bence bu hükümetin seçim tarihi konusunda ne istediğini ortaya koyacak” diyen Manavoğlu, şunları kaydetti:

“Hükümetteki kişiler koltuklarında kalmak için ellerinden geleni yapsa da ortada ciddi şekilde meşruiyeti sorgulanan bir hükümet var. Sayın Başbakan seçilmeden partinin başına geldi, kendileri arasındaki en büyük sıkıntılardan biridir. YDP’nin 2 vekili de birbirine rakip ki o da ayrı bir problem. Sayın Başbakan hükümeti kurarken erken seçimin Ekim’de olacağını söyledi. Sonrasında Meclis Başkanı’nı seçtiremediğinde erken seçim çağrısı yaptı, kürsüden inince de pişman oldu. Geçenlerde de Mart 2022’den bahsetti. Belli ki kafalar henüz dağınık. Biz HP olarak parti organlarımızda da bu konuyu görüşüp ona göre bir strateji belirleyeceğiz.”