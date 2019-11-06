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Manavoğlu: "Kıbrıs meselesinde yeni sayfa açacak kişi Cumhurbaşkanı olmalı"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir adayda birleşme yaklaşımını yanlış bulmadığını söyleyerek, Kıbrıs meselesinde yeni sayfa açacak kişinin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini kaydetti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:56
Manavoğlu: "Kıbrıs meselesinde yeni sayfa açacak kişi Cumhurbaşkanı olmalı"

Katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Manavoğlu şöyle konuştu:

“O koltuğa oturacak kişi bugüne kadar yapılanlardan daha farklı ne yapacak onu düşünmeliyiz. Geçmiş dönemlerde sol adaya sağdan oy verildiğini de gördük. Rakamlardan da bellidir. Bu da demektir ki bu konularda her an kayma olabilir. Ülkede değişik gelişmeler oldu, söylemlerde bulunuldu; bu saatten sonra sağdan sola veya soldan sağa oy veren olur mu öngöremiyoruz. Eskiden böylesi bir kutuplaşma yoktu. Halkın Partisi’nin Kıbrıs meselesindeki duruşu nedeniyle merkezden sağa doğru kaydığı düşünülüyor. Oraya yeni birisi gelecekse, ki yeni biri gereklidir, oturacak olan kişi Kıbrıs Türkü’nün başından geçen olayları doğru değerlendirip, hamle yapmalıdır.”

Manavoğlu, çözüm üretmesi istenen tarafın aslında çözüm istemediğine işaret ederek, bu noktadan bakıldığında, bugüne kadarki liderlerden farklı olarak; önümüzdeki süreçte bir açılım yapabilme açısından “kim daha proaktif olabilecektir, kim dünyayla daha iyi bir iletişim içinde olacaktır, kim daha aktif bir diplomasi yürütecektir” ona bakmak gerektiğini söyledi.

Manavoğlu şöyle konuştu:

“Alışılagelmiş düzeni bozacak, güven artırıcı önlemler konusunda kim daha başarılı olur düşünmemiz gerekir. Sağ bir ittifak yapacaksa oraya kimi oturtacağımız çok önemlidir. Sağın ittifak yapmasıyla da bitmez. Kıbrıs meselesinde önümüzde yeni bir sayfa açacak kişi Cumhurbaşkanı olmalı.”

Manavoğlu trafik kazalarına da değinerek, yollarda iyi malzeme ve parlayan boya kullanımı ile iyi ışıklandırmanın önemli olduğunu kaydetti.

Manavoğlu, yaşanan kaynak sıkıntısını yol projelerine yansıdığını ve oto korkulukların yapılamaması, yolların bitmemesi gibi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, uzun vadeli projeleri tamamlamaya çalışmak yerine, kısa vadeli projelere yönelmek gerektiğini, aksi halde kaynak sıkıntısı yaşanacağını belirtti.

Gülşah Sanver Manavoğlu, kazaların yüzde 90’ının hız, dikkatsizlik, alkol, cep telefonu gibi nedenlerden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Manavoğlu
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