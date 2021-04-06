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Manga: "Haklarımıza el uzatanları tek tek görmek, hesabını sormak isteriz"

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamasında, "Kamu çalışanları ile emeklilerin, kazanılmış yasal ve anayasal haklarını gasp girişimlerini, alışkanlık haline getiren hükümetleri uyarıyoruz ve şiddetle kınıyoruz" dedi...

06 Nisan 2021 Salı 10:21
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Manga: "Haklarımıza el uzatanları tek tek görmek, hesabını sormak isteriz"

Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Kamu çalışanları ile emeklilerin,kazanılmış yasal ve anayasal haklarını gasp girişimlerini,alışkanlık haline getiren hükümetleri uyarıyoruz ve şiddetle kınıyoruz.2020 yılında,pandemi ile mücadele gerekçesiyle,Kamu çalışanları ile emeklilerin Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 4 aylık(% 2.05 oranındaki)hayat pahalılığı ödeneği hakları da,kanun hükmünde kararname ile gaspedilmişti.

2021 Ocak ayında ise,yine pandemi gerekçe gösterilerek, bugünkü hükümetin, 74 sayılı kanun hükmünde kararnamesi ile,Kamu çalışanı ve emeklilerin Ocak-Şubat-Mart 2021 dönemini % 10.65 oranındaki h.p ödeneği hakları,’’ilerde ödenmek koşuluyla ötelenmiştir.Ötelenen %10.65 oranındaki h.p hakkımız,Ocak-Şubat-Mart 2021 maaş bordrolarında gösterilmiş,bu brüt üzerinden vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmış, net h.p miktarı hakkımız alacak olarak gösterilmiş ödenmemiştir.KKTC Meclis’i açık ve çalışırken,bu kararname kararının anti demokratik olduğunu düşünmekteyiz.Bu kararın Meclis’te alınmasını ve haklarımıza el uzatanları tek tek görmek,hesabını sormak isteriz.

Hükümet, son kanun hükmünde kararname kararıyla Mart ayındaki  döviz yükselişi karşısında TL’nin %10 değer kaybettiği bu dönemde Mart-Nisan-Mayıs-Haziran(4 aylık) dönem için,oluşacak h.p tutarını dondurma(maaşlarımıza eklememe) kararı almıştır.Böylece,hem kendi aldığı bir önceki kararıyla çelişmiş hem de çalışan ve emeklilerin yasal ve anayasal haklarını gasp etme alışkanlığını sürdürmüştür. Hükümetin, kabul edilemez bu tutumuna şiddetle karşıyız.Memur-Sen olarak hertürlü yasal ve hukuksal mücadeleyi vermekte kararlıyız.

Bu nedenle, 8 Nisan 2021 tarihinde Kamu’da yapılacak genel grev ve  Meclis önündeki eyleme,tam destek veriyoruz.Üyelerimizi katılmaya çağırıyoruz.Hükümeti, Kamu çalışanları ile emeklilerin maaş haklarına el uzatmaktan,derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.

Hatada ısrarın vebalinin, çok ağır olacağını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.


                                                                                                                                    
                                                                                                       

Anahtar Kelimeler:
MEMURSENAkın Manga
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