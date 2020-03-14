Mangallar yanmaya başladı

Corona virüs salgını önlemleri uyarınca, evden çıkmayın uyarılarını dikkate alarak evde kalan vatandaşlar, bu durumu fırsat bildi.
Sosyal medyada mangal görüntüleri paylaşan bazı vatandaşlar, ‘dünya yansa umrumuzda değil’ mesajı verdi.
Corona virüs salgını önlemleri uyarınca, evden çıkmayın uyarılarını dikkate alarak evde kalan vatandaşlar, bu durumu fırsat bildi.
Corona virüs salgını önlemleri uyarınca, evden çıkmayın uyarılarını dikkate alarak evde kalan vatandaşlar, bu durumu fırsat bildi.
Sosyal medyada mangal görüntüleri paylaşan bazı vatandaşlar, ‘dünya yansa umrumuzda değil’ mesajı verdi.
Mangal sönmez vatan bölünmez .