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Mangallar yanmaya başladı

Corona virüs salgını önlemleri uyarınca, evden çıkmayın uyarılarını dikkate alarak evde kalan vatandaşlar, bu durumu fırsat bildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:48
4461 Okunma
Mangallar yanmaya başladı

Corona virüs salgını önlemleri uyarınca, evden çıkmayın uyarılarını dikkate alarak evde kalan vatandaşlar, bu durumu fırsat bildi.

Sosyal medyada mangal görüntüleri paylaşan bazı vatandaşlar, ‘dünya yansa umrumuzda değil’ mesajı verdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC Koronavirüs
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Gibri 2020-03-14 16:13:17

Mangal sönmez vatan bölünmez .

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