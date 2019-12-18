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“Manne Projesi” hayata geçiriyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun  bağımlılıkla mücadelede merkezi çalışmalarının yanı sıra, yerel mücadele çalışmaları yapılmasının öneminden yola çıkarak geliştirdiği Mahalle Anneleri Projesi (MANNE)  hayata geçiriliyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:00
“Manne Projesi” hayata geçiriyor

Prof Dr. Kültegin Ögel danışmanlığında yürütülecek Mahalle Anneleri Projesi ile eğitilmiş kadınların, mahallelerindeki diğer kadınları alkol uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda eğitmesi hedefleniyor.

Pilot bölgeler olarak belirlenen Değirmenlik Belediyesi ve İskele Belediyesi sınırlarında yürütülecek proje bilimsel dayanakları olan,  konusunda deneyimli uzmanlarca hazırlanmış, uygulamada etkinliği gösterilmiş bir önleme programı.

MANNE ile ilgili bugün basın toplantısı düzenlenerek tanıtımı yapıldı.Spor Yazarları Derneği Lokali’nde yer alan basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Karaokçu, Proje Danışimanı Prof. Dr. Kültekin Ögel ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler birer konuşma yaptı.

MANNE Projesi’nin uygulandığı  Küçükçekmece Belediyesi’nde proje koordinatörü olarak görev yapan Sema Balık Okutan da basın toplantısında hazır bulunarak projeye destek verdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, önleme çalışmalarının önemine işaret etti ve bugüne kadar toplumda bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların kentselde olduğu kadar kırsalda da yürütülmesinin gerekliliğini vurgulayan Karaokçu, projenin iş birliği içerisinde oldukları Değirmenlik Belediyesi’nin yardımlarıyla Değirmenlik’te ve İskele’de  uygulanacağını kaydetti.

Karaokçu, pilot bölge olarak  seçilen İskele ve Değirmenlik’te  belirlenen 13  annenin eğitilmesine bugün başlanacağını da anlattı.

Proje Danışmanı Prof. Dr. Kültekin Ögel de konuşmasında, bir bağımlılık uzmanı olduğunu belirtti ve önlemenin tedaviden önemli olduğuna dikkat çekti.

Manne Projesi’nin herkesin elini taşın altına koyduğu toplum temelli bir mücadele projesi olduğunu anlatan Öger, “Biz anneleri eğitiyoruz, onlar da diğere anneleri eğitiyorlar, bu mücadeleye katılan annelerin sayısı giderek artıyor” dedi.

Türkiye’de bu projeyi uyguladıklarını ve başarılı olduğunu ifade eden Öger, Kıbrıs’ta bazı kültürel  farklılıklar olduğundan çalışmanın  buraya uyarlandığını belirtti ve ilerde ne kadar anneye ulaşıldığını ve ne kadar başarılı olunduğunu basınla paylaşacaklarını kaydetti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, Değirmenliğin büyük bir belde olduğunu, göreve geldiklerinden beri bölgedeki ilgili sorunların çözümü konusunda Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde olduklarını anlattı.

MANNE Projesi ile büyük bir farkındalık yaratılacağına inandığını söyleyen  Karaveziler, çocuğunda bir bağımlılık varsa bunu ilk fark edenin annesi  olduğunu, bu nedenle de olay büyümeden nasıl çözümlenebileceği hususunda uzmanların anneleri  eğiteceğini kaydetti.

Karavezirler  projenin başarıya ulaşması ve hayırlı olması temennisinde de bulundu.

TAK/BRT..

Anahtar Kelimeler:
Manne Projesi
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