Maraş Konusunda Bilgilendirecek

Fileleftheros gazetesi “Hukuki ve Siyasi Önlemler” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin kapalı bölge Maraş konusunda hukuki ve siyasi önlemler üzerinde çalıştığını ve bunların bugün toplanacak olan Ulusal Konsey toplantısında ortaya konulacağını yazdı.

Rum Ulusal Konseyinin bugün gerçekleşecek toplantısına, siyasi parti başkanlarının yanı sıra Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis ile sözde “Maraş Belediye” Başkanı Simos Yoannu’nun da katılacağını kaydeden gazete, Anastasiadis’in bugünkü toplantıda, Maraş konusuyla ilgili gelişmeler aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta KKTC’ye yapacağı ziyaretle ilgili Türk faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunacağını belirtti.

Gazete Anastasiadis’in, gerek kendisi, gerek de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili gerçekleştirdikleri girişimler konusunda Ulusal Konsey üyelerini bilgilendireceğini de iletti.

Bu arada Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün akşam ABD’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la telefonda görüştüğünü ve görüşmede Maraş konusunun ele alındığını yazan gazete, Lefkoşa Rum kesiminin, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan ülkelerin liderlerine yönelik müdahalesine yatırım yapmakta olduğuna işaret etti.

Rum kesiminin, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamayı özellikle olumlu olarak kayda geçirdiğini de yazan gazete, Borrell’in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunması ve Kıbrıs’ta iki devlet çözümüyle ilgili herhangi bir tartışmayı reddetmesinin haricinde, dolaylı olarak Türkiye’ye uyarı mesajı gönderdiğini öne sürdü.

“Lefkoşa’daki diplomatik çevrelerin, Borrell’in, önümüzdeki günlerde olağanüstü bir AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ihtiyaç olmamasını umduğunu ifade edip, açıklamasına son verdiği bu ifadeyi özellikle vurguladıklarını” kaydeden gazete, bunun Ankara’ya yönelik dolaylı bir uyarı olarak yorumlandığını ileri sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini de haber veren gazete, Dendias’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti ışığında koordinasyonda bulunmak için, 21 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta olacağını bildirdi.

SAVVİDİS’İN AÇIKLAMALARI

Öte yandan Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis ise dün yaptığı açıklamada, Rum Hukuk Dairesinde, uluslararası prestije sahip yabancı uzmanlardan oluşan bir grupla birlikte, Kıbrıs sorunu konusu ve Maraş konusuyla ilgilenen bir grup olduğunu ifade etti.

Son 6 ay içerisinde, yabancı hukuk uzmanlarından bir dizi uzman görüşü aldıklarını da söyleyen Savvidis, Maraş konusuyla ilgili bir soruya yanıtında ise, bunun bazı hukuki uzantılara sahip olan siyasi bir konudan ibaret olduğuna işaret ederek, Rum Hukuk Dairesinin uluslararası prestije sahip uzmanlar gurubuyla iletişim içerisinde olduğunu ve bunlardan tavsiyeler aldıklarını söyledi.

Bu tavsiyeleri görevi gereği Rum Yönetimi Başkanı ile Dışişleri Bakanına ilettiğini dile getiren Savvidis, siyasi meseleyle ilgili konularda, yetkili devlet birimleri ile özellikle Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e ve Dışişleri Bakanlığına hukuki destek sağlamanın Hukuk Dairesinin önemli bir görevi olduğuna işaret etti.

Hukuk Dairesinde çok iyi bir grupları olduğunu ve bunun kendi içinde Kıbrıs konusu ve Maraş konusuyla ilgilendiğini yineleyen Savvidis, uluslararası prestije sahip yabancı uzmanlardan oluşan bir gruba da sahip olduklarını ve bunların tüm bu konularda kendilerine tavsiyelerde bulunduklarını yineledi.

Bu konuların hassas konular olduğunu da dile getiren Savvidis, siyasi kararları alacak olan yetkililer tarafından neyin tartışılması gerektiği konusunda, buna daha fazla yön vermeyi uygun bulmadığını dile getirdi.

Bugün gerçekleşecek olan Ulusal Konsey toplantısına katılmaya davet edildiğini de dile getiren Savvidis, istenmesi durumunda burada daha fazla izahat vereceğini sözlerine ekledi.

RUM MECLİS BAŞKANINDAN MARAŞ İNİSİYATİFİ

Gazete başka bir haberinde ise, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Maraş konusunda, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üyelerinin parlamento başkanları, uluslararası ve bölgesel parlamento örgütlerinin başkanları, AB ve Avrupa Konseyi üye devletlerinin parlamento başkanları aynı zamanda Orta Doğu ve Basra Körfezi ülkelerinin parlamento başkanları nezdinde girişimde bulunacağını haber verdi.

Dimitriu’nun, kapalı bölge Maraş konusu ve BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarında belirtilenler konusunda çok sayıda muhatabını bilgilendirerek inisiyatif üstlendiğini yazan gazete, Dimitriu’nun muhataplarını “Türkiye’nin uluslararası hukuka uyması, kışkırtıcı tutumunu terk etmesi ve Maraş’la ilgili yasadışı planlamalarını iptal etmesi için, nüfuzlarını kullanmaya davet edeceğini” ekledi.

İNGİLTERE’DEN MARAŞ KONUSUNDA DESTEK

Gazete başka bir haberinde ise, İngiltere’nin Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtasından sorumlu devlet bakanı Wendy Morton’un, Kuzey Londra Muhafazakâr Milletvekili Theresa Villiers’in sorusuna yanıt verdiğini yazdı.

Gazeteye göre Morton Viliers’e yönelik yanıtında “Birleşik Krallığın, BM Güvenlik Konseyinin Maraş konusunu destekleyen çok sayıdaki kararını, özellikle de 550 ve 789 sayılı kararları aynı zamanda Türk faaliyetlerinin sonlandırılması çağrısında bulunan 9 Ekim tarihli BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı açıklamasını güçlü bir şekilde desteklediğini” ifade etti.

Morton yanıtında ayrıca “Londra’nın durumu yakından takip ettiğini ve müdahil tarafları bir çözümün olasılıklarını sabote edebilecek olan faaliyetlerden kaçınmaları konusunda teşvik ettiğini” de ifade etti.

Morton bu noktayı, kısa süre önce Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’yla olan görüşmesinde gündeme getirdiğini de dile getirdi.

Viliers’in başka bir sorusuna yanıtında ise Morton, "Birleşik Krallığın, BM ve BM Genel Sekreteri himayesindeki sürecin desteklenmesine bağlı olduğunu” ifade etti.

Viliers’in “Türk sondaj gemilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki faaliyetleri konusunda, Türkiye’ye yönelik protestoda bulunulması perspektifi” konulu sorusuna ise Morton “Birleşik Krallığın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası kabul gören MEB’indeki doğal kaynaklarını değerlendirme konusundaki egemenlik hakkını desteklediği ve bu kaynakların herhangi bir şekilde geliştirilmesinin tüm Kıbrıslıların yararına olması gerektiğini sürekli olarak söylediği” yanıtını verdi.

Morton, Türk araştırma gemilerinin, Kıbrıs ve Ege çevresindeki sulardan çekilmesini memnuniyetle karşıladığını da ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hrisdtodulidis, Maraş konusunda “Astra’ya” yaptığı açıklamada, hali hazırda BM Güvenlik Konseyine yönelik bir mektup gönderildiğini ve kısa süre içerisinde ikinci bir mektup daha gönderileceğini dile getirdi.

Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalar yapması durumunda, yeni bir AB Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacağını da öne sürdü.