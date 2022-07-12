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Mark Douglas Buddle deport edildi

İçişleri Bakanlığı olarak ülke güvenliği ve asayişin sağlanması adına Polis Genel Müdürlüğümüz ile başlatmış olduğumuz muhaceret çalışmaları sonucunda, kısa sürede ülkede izinsiz, suça karışmış veya kamu güvenliği açısından sakıncalı yabancı kişilerin tespiti ve deport edilmeleri ile ilgili adımlar atılmış, ülke güvenliği, halkımızın huzuru için çalışmaların devam edeceği kamuoyuna duyurulmuştu.

12 Temmuz 2022 Salı 11:50
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Mark Douglas Buddle deport edildi
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11.08.2021 tarihinden itibaren KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kalmakta olan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Polis Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırma sonucunda kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu anlaşılmıştır. Polis Genel Müdürlüğümüzün, Mark Douglas Buddle hakkında bakanlığımıza yazmış olduğu raporunda, ilgili kişinin kamu huzuru ve güvenliği açısından sakıncalı olduğu açıkça belirtilmiştir. KKTC güvenlik güçlerinin raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanımız Sayın Ziya Öztürkler’in talimatıyla, halkımızın huzur ve güvenliği açısından sakıncalı bulunan Mark Douglas Buddle hakkında 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı alınmıştır. Bakanlığımız tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı verilen söz konusu şahıs, 10 Temmuz 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğümüzün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde, PC 1884 sefer sayılı uçakla Ankara’ya götürülmüş, burada Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmiştir. KKTC’den deport edilen Mark Douglas Buddle’ın Ankara’da kendi ülkesine iadesi için yasal işlemleri devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıPolis Genel MüdürlüMark Douglas Buddle
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