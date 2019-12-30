Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Marketten 8 şişe alkollü içki çalan şahıslar tutuklandı

30 Aralık 2019 Pazartesi 15:46
Marketten 8 şişe alkollü içki çalan şahıslar tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 27- 29.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20)’nin içki reyonundan almış oldukları muhtelif markalarda sekiz şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.    

 

Anahtar Kelimeler:
HsberHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz eğitimi ve sınavı 18 Ocak’ta
Amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz eğitimi ve sınavı 18 Ocak’ta
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan yeni yıl mesajı
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan yeni yıl mesajı
Sağlık Bakanı Pilli’den yeni yıl mesajı
Sağlık Bakanı Pilli’den yeni yıl mesajı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim