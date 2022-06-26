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Matbaada hırsızlık suçu

Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Cengiz Asilkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Haziran 2022 Pazar 17:25
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Matbaada hırsızlık suçu
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Asilkan’ın müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,  15-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Diyalog Yayıncılık Ltd. isimli iş yerinde baskı operatörü olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin Cengiz Asilkan’ın  işyerine ait gazete baskısında kullanılan toplam 1620 Euro değerindeki AGFA marka 86 x 60.7 mm. ebatlarındaki her bir kutunun içerisinde 20 adet metal levha bulunan toplam 9 adet gazete baskı levhalarını sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın polise 25.06.2022 tarihinde rapor edilmiş olup adı edilenin mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, mahkemeden alınan arama emri sonrasında Cengiz Asilkan'a ait Atatürk Caddesi Geçitkale adresinde bulunan ikametgahta yapılan aramada bahse konu levhaların boş olan 9 paket kutuları söz konusu ikametgahın avlusu içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün süre daha tutuklu kalmasını temin etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
MatbaaHırsızlıkPolis
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