MDP Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsünün açıklamalarını kınadı

MDP Genel Sekreteri Aktaç Atai, Prodromu’nun “Kıbrıslı Türkler belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte, çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar” ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Atai, Prodromu’nun yaptığı açıklama ile haddini fazlasıyla aştığını, bahse konu açıklamanın “KKTC’de kargaşa ve huzursuzluk çıkarmak amacı ile özellikle kurgulanmış bir beyanat, tahrikkar ve kabul edilmez olduğunu” söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade eden Atai, “Egemenlik haklarımızdan vaz geçeceğimizi ve kendilerine yama olacağımızı düşünenler, bu rüyalarından bir an önce uyanmalıdırlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına açıklama yapma çağrısı yapan Atai, Kıbrıs Rum Yönetimine ise, 30 Kasım 1963’de Kıbrıs Türklerinin gasp edilen haklarını iade etmesi çağrısında bulundu.

(TAK)