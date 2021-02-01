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Mebel Elektronik'te 3 pozitif vaka

Lefkoşa Taşkınköy’deki Mebel Elektronik isimli işletmede 3 çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:39
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Mebel Elektronik'te 3 pozitif vaka

Lefkoşa Taşkınköy’deki Mebel Elektronik isimli işletmede 3 çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İŞTE İŞLETMEDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Değerli Müşterilerimiz;          

Şirketimizde çalışan 1 personelimizde, Koronavirüs semptomu belirtisi üzerine, 25 Ocak Pazartesi günü yaptırdığımız test sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine tüm çalışanlarımıza test yapıldı. Diğer test sonuçlarında 2 kişi daha pozitif olarak belirlenmiştir. Gerekli tüm önlemler alınıp tedavi süreci başlamış, temaslı çalışanlarımız da karantinaya girmiştir. Tüm halkımıza sağlıklı günler diler, en yakın zamanda sizlere kaldığımız yerden hizmet vereceğimizi bildiririz.  Acil durumlar için bizlere ulaşabilirsiniz.                                                                                                                

Online satışlarımız devam etmektedir

İletişim numarası: 0533 836 24 24”

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