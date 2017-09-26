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Meclis, 2 Ekim'de toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını 2 Ekim Pazartesi günü yapacak.

26 Eylül 2017 Salı 14:11
Meclis, 2 Ekim'de toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını 2 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Toplantı, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi olacak. Yasama gündemiyle saat 10.00’da başlayacak toplantının törensel niteliği de olacak.

Genel Kurul, Başkanlık Divanı kararıyla Meclis Genel Kurulu, pazartesi günleri yasama, salı günleri denetim göreviyle toplanacak, yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve önerileri görüşecek.

TAK muhabirinin Meclis yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2 Ekim’deki ilk toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası da var. Komite, 14 Eylül’deki toplantısında yasayı oy çokluğuyla onaylamıştı.

YENİ YASAMA YILI DEĞİL, BEŞİNCİ YASAMA YILI’NIN DEVAMI

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni yasama yılı her yıl ekim ayının ilk iş günü başlıyor.

Ancak Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantı yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacak.

Toplantı, 2013’te yenilenen Meclis İç Tüzüğü’nün 3. maddesinin 3. fıkrasındaki “5. yasama yılının sona ermesinden seçimlerin yapılmasına kadar geçen süre de 5’inci yasama yılı sayılır” kuralına göre yapılacak.

KKTC’de son genel seçimler Temmuz 2013’te yapılmıştı. Seçimin ardından yasama yılı olarak 5 yıl doldu ancak takvim yılı olarak süre dolmadı. Bu nedenle Meclis’in yeni genel seçime kadarki sürede yapacağı toplantılar, 5’inci dönem çalışmalarından sayılacak.

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