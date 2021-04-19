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Meclis 29 Nisan'a kadar kapalı

Meclis Genel Kurulunun 29 Nisan’a kadar toplanamayacağı bildirildi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:12
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Meclis 29 Nisan'a kadar kapalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Koronavirüs vakalarının mecliste de gözlenmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bugünkü Meclis oturumunun gerçekleştirilememesinin, meclis çalışanlarının geçtiğimiz hafta grev haklarını kullanarak eyleme katılmalarının ardından KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın da Koronavirüs pozitif çıkmasıyla birlikte, birçok çalışanın temaslı olması ile ilgili olduğunu duyuran Sennaroğlu, yine de kontrol amaçlı söz konusu personelin 21 ve 28 Nisan’da PCR testi yaptıracağını aktardı.

Sennaroğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde çalışan personelin bir kısmı, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığı ile 14 Nisan 2021 tarihinde greve katılmış ve sonrasında da sendika başkanları ile toplu halde kapalı ortamda bulunmuşlardır. Bu toplantıda bulunan bir sendika başkanının pozitif olduğu bilgisi daha sonra duyurulmuştur.

Grev hakkını kullanan personelin dün itibarı ile PCR testleri negatif çıkmıştır. Ancak on gün daha bu personelin tedbir amaçlı izole edilmeleri ve Sağlık Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 21 ve 28 Nisan 2021 tarihlerinde PCR testlerini de yenilemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gereken Genel Kurul, İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır.

İçtüzüğün 161’inci maddesi Genel Kurulda tutanak tutulması ve düzeltilmesine ilişkin kuralları içermektedir. Bu madde uyarınca, Genel Kurulda tam tutanak tutulmakta ve tam tutanak da stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla yapılmaktadır. Bahse konu teknik personelin izole edilmeleri nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır.”

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