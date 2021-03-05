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MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU, TÜRKİYE TİCARET BAKANI PEKCAN’I KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

05 Mart 2021 Cuma 17:29
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MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU, TÜRKİYE TİCARET BAKANI PEKCAN’I KABUL ETTİ

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Divan Başkanlığına üye Milletvekilleri Erek Çağatay ve Aytaç Çaluda ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.


Kabulde Bakan Pekcan’ın heyetinde ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve diğer ilgililer hazır bulundu.

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