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Meclis Başkanı Töre, Şentop ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü.

10 Eylül 2022 Cumartesi 21:00
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Meclis Başkanı Töre, Şentop ile telefonda görüştü


Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopZorlu Töre
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