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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, AZERBAYCAN KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan halkının verdiği mücadelede her zaman yanında olduğunu söyledi.

26 Kasım 2020 Perşembe 12:55
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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, AZERBAYCAN KIBRIS DOSTLUK CEMİYETİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan halkının verdiği mücadelede her zaman yanında olduğunu söyledi.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Orhan Hasanoğlu başkanlığındaki Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti heyetini kabul etti.
Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda yer alan kabulde, Orhan Hasanoğlu, derneklerinin, KKTC’de bulunan özellikle Azerbaycanlı akademisyenlerin desteğiyle her iki ülke arasında kültür başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
KKTC’de 300 öğrenci, 100’e yakın aile ve üniversitelerde 40’a yakın Azerbaycanlı akademisyen bulunduğunu ifade eden Hasanoğlu, KKTC’de bulunan her Azerbaycanlı için Azerbaycan sevgisi ne ise, KKTC sevgisinin de o olduğuna işaret etti.
ULUÇAY
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Azerbaycan halkı ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarını anımsatarak, iki halkın her daim kardeşlik duygularıyla beraber hareket ettiklerini söyledi.
İki ülke arasında bilim, kültür, sanat ve zaman zaman da sportif alanlarda var olan ilişkileri arttırmak istediklerini vurgulayan Uluçay, iki ülke meclisinin bir diyaloğu olduğunu söyleyerek geçmiş dönemde Bakü’de yapmış olduğu temasları anımsattı.
Azerbaycan’ın verdiği mücadeleye saygıyla baktıklarını dile getiren Uluçay, her zaman destekleriyle yanlarında olduklarını ifade etti.
Karabağ sorununda Azerbaycan halkıyla beraber hareket ettiklerini söyleyen Uluçay, işgal altındaki toprakların geri alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti ve yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.
Derneğin KKTC’de Azerbaycanlı kişiler için yapmış olduğu çalışmaları takdir ettiklerini ifade eden Uluçay, bu çalışmaların iki ülke arasındaki ilişkilere katkı koyacağına inanç belirtti.

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