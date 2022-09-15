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Meclis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak

Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, New York ziyareti öncesinde milletvekillerini bilgilendirecek.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:14
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Meclis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak


Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurul toplantıları Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 20 Eylül’de başlıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları çerçevesinde 18 Eylül Pazar günü New York’a gidecek. Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, New York ziyareti öncesinde milletvekillerini bilgilendirecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla bugün olağanüstü toplanacak. Meclis Genel Kurulu’nun saat 11.00’de başlayacak olağanüstü oturumunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar milletvekillerini Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirecek.

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