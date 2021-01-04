Meclis Divanı ve komite üyelikleri belirlendi

Meclis Genel Kurulu’nda Danışma Kurulu’nun oybirliği ile belirlediği Başkanlık Divanı ve Sürekli Komiteler’in üye sayılarına ilişkin kararı açıklandı.

Meclis’te yeni Başkanlık Divanı üye sayıları ve siyasi partilere düşen üyelikler de belirlendi.

Buna göre; Divan 1 Meclis Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 idari amir ve 3 katipden oluşacak. Divan’da UBP’nin 3, CTP’nin 2, HP’nin 1 üyesi olacak.

Komitelerde siyasi part, üye sayıları şöyle:

Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi: 7 ÜYE

4 UBP, 2 CTP, 1 HP

Hukuk ve Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

Sayıştay Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2 , HP 1

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: 7 ÜYE

UBP 4, CTP 2, HP 2

AB Uyum Komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

KIBTEK’teki Usulsüzlükleri araştırma komitesi: 6 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1

İçtüzük Değişiklik Komitesi: 9 ÜYE

UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1, YDP 1