Meclis Divanı ve komite üyelikleri belirlendi

Meclis Genel Kurulu’nda Danışma Kurulu’nun oybirliği ile belirlediği Başkanlık Divanı ve Sürekli Komiteler’in üye sayılarına ilişkin kararı açıklandı.
Meclis’te yeni Başkanlık Divanı üye sayıları ve siyasi partilere düşen üyelikler de belirlendi.
Buna göre; Divan 1 Meclis Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 idari amir ve 3 katipden oluşacak. Divan’da UBP’nin 3, CTP’nin 2, HP’nin 1 üyesi olacak.
Komitelerde siyasi part, üye sayıları şöyle:
Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi: 7 ÜYE
4 UBP, 2 CTP, 1 HP
Hukuk ve Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi: 6 ÜYE
UBP 3, CTP 2, HP 1
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 6 ÜYE
UBP 3, CTP 2, HP 1
Sayıştay Komitesi: 6 ÜYE
UBP 3, CTP 2 , HP 1
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: 7 ÜYE
UBP 4, CTP 2, HP 2
AB Uyum Komitesi: 6 ÜYE
UBP 3, CTP 2, HP 1
KIBTEK’teki Usulsüzlükleri araştırma komitesi: 6 ÜYE
UBP 3, CTP 2, HP 1
İçtüzük Değişiklik Komitesi: 9 ÜYE
UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1, YDP 1