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Meclis'e elektronik oylama sistemi kuruldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dördüncü olağanüstü birleşimini yapmak üzere saat 11.30’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 12:50
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Meclis'e elektronik oylama sistemi kuruldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dördüncü olağanüstü birleşimini yapmak üzere saat 11.30’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Yoklamanın ardından açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, elektronik oylama için altyapının tamamlandığını, sistemin kullanımı için milletvekillerine kart dağıtıldığını söyledi. Uluçay, var olan sistemle paralel elektronik oylamanın da kullanılacağını kaydetti ve milletvekillerine dağıtılan kartlarla sisteme dahil olmaları çağrısında bulundu. Uluçay, sistemdeki olası aksaklıkların görülüp düzeltilmesi için elektronik oylamanın da kullanılmasını istedi.

TEZKERELER OYLANDI

Uluçay, ilk olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra oylama elektronik olarak da tekrarlandı.

Toplantıda daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarılarının üçüncü görüşmesine yönelik tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine yönelik tezkere ise oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM

Genel Kurul gündeminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis’te ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.

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