MECLİS GENEL KURULU 3 HAFTALIK ARADAN SONRA BUGÜN TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11.40’ta Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel Kurul gündeminde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek oturumda, yazılı ve sözlü sorular da görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pandemi tedbirleri çerçevesinde 3 haftadır toplanmıyor. Genel kurul en son 29 Ocak’ta 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni kabul edip, çalışmalarına ara vermişti.