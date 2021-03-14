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MECLİS GENEL KURULU YARIN TOPLANACAK

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

14 Mart 2021 Pazar 11:31
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MECLİS GENEL KURULU YARIN TOPLANACAK

Genel kurulu saat 10.00’da başlayacak toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alacak.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği adaylarının değerlendirilmesine ilişkin raporu da genel kurulun gündeminde bulunuyor.

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