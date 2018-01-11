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Meclis Genel Sekreterliği: "Alınan kişiler 6 aylık geçici işçi"

Kasım ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapmak üzere yasal olmayan yollarla garson hizmetinde bulunulması için alım yapıldığı iddiaları üzerine Meclis Basın Bürosu, açıklama yaptı...

11 Ocak 2018 Perşembe 10:44
Meclis Genel Sekreterliği: "Alınan kişiler 6 aylık geçici işçi"
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Kasım ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapmak üzere yasal olmayan yollarla garson hizmetinde bulunulması için alım yapıldığı iddiaları üzerine Meclis Basın Bürosu, Meclis Genel Sekreterliği’nden alınan bilgiye göre Haberal Kıbrıslı gazetesine açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin komite çalışmalarında garson hizmeti konusunda bir ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, acil olan bu ihtiyacı gidermek adına Divan Başkanlığı ve tüm divan üyelerinin onayı ile geçici işçi statüsünde garson alınmasına karar verildiği belirtildi.

Yapılan işlemin tamamen prosedürlere uygun olarak yasa dışı hiçbir içerik taşımadığı belirtilen açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nin münhal açma yetkisinin olmadığı söylenildi.

Alınan kişilerin memur değil, geçici işçi kadrosunda işçi statüsünde alındığı aynı zamanda altı aylık bir deneme sürecinde oldukları ifade edildi.

Açıklamada geçici işçi alımının Personel Dairesi’nin onayı ve Maliye Bakanlığı’nın yetiksiyle olduğu, Meclis Divanı’nın da bu yönde bir karar verdiği, dolayısıyla ortada yasal olmayan hiçbir durum olmadığı vurgulandı.

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