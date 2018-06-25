Meclis tatile girdi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurulda ilk olarak Başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi.İlk olarak Dernekler Değişiklik Yasa Tasarısı, Ceza Değişiklik Yasa Önerisi , Sanayi Bölgeleri Değişiklik Yasa Tasarısı ile Yataklı Tedavi Kurumları Kuruluş Görev Çalışma Esasları Değişiklik numara 2 Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri onaylandı.

Genel Kurul da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin beş denetçi raporu milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Ardından Dernekler Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.Komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından yasa tasarsına ilişkin ilk konuşmayı UBP milletvekili Menteş Gündüz aldı.

Gündüz, yasanın önemine ve gerekliliğine dikkati çekti.Gündüz, UBP olarak yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını da hatırlattı.

Konuşmanın ardından yasa tasarısı madde madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.Genel Kurul da daha sonra Ceza Değişiklik Yasa Önerisi ele alındı.

Söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, yasa önerisinin “tedbirsizlik” konuda düzenlediği bazı maddelerine ilişkin açıklama istedi.

Angolemli, yasa önerisin inşaat sektöründe bir işverenin tedbirsizliğine ayrı trafik kazasında tedbrsizliğe ayrı hükümler içermesinin nedenini sordu.

Yasanın Bakanlık’tan gelmediğini ifade eden CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Öneri sahiplerinden biri olarak açıklama yaptı.

Özdenefe, Ceza yasasında bazı değişiklikler yapıldığını, bu değişikliklerle anomalilerin giderildiğini kaydetti.

Özdenefe, yasada iki maddede konunun düzenlendiğini anlatarak, Angolemli’nin eleştirdiği maddenin aceleci ve dikkatsiz bir eylem sonucu birinin ölümüne neden olunması durumları düzenlediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından öneri madde madde görüşülerek Ceza Değişiklik Yasası olarak kabul edildi.

Genel Kurulda Organize Sanayi Bölgeleri Değişiklik Yasa Tasarısı da ele alındı.

Komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin yasa tasarısı madde madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik numara 2 Yasa Tasarısı da görüşüldü.

Komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından UBP milletvekili Özdemir Berova söz aldı.

Berova, sağlık alanında daha kaliteli hizmetin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Berova, Hükümete eleştirilere de bulunarak, sağlıkta kadro konusundaki sıkıntıların aşılması için ciddi bir planlama yapılmadığını savundu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de söz alaak açıklamalarda bulundu.

Besim, ciddi bir hemşire eksikliği yaşadıklarını anlatarak, kadro artırımı için Meclise önerge vererek sorunları aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Besim, acil tıp teknisyeni konusundaki sıkıntıların aşılması için çalıştıkalrını belirterek, yeniden hemşire sınavı açılacağını ve 50 hemşirenin daha alınacağını da kaydetti.

Sağlık Bakanlığının re- organizsasyonun çok hızlı bir şeklide devam ettiğini kaydeden Bakan Besim, Eylül ayında teşkilat yasalarının da meclis gündemine geleceğini kaydetti.

Triaj’ın önemine de vurgu yapan Besim, eğitim çalışmalarının tamamlandığını aktardı ve tüm hastanelerde eş zamanlı uygulamaya gireceğini belirtti.

Besim, sağlıktaki sorunların bugünün sorunları olmadığına da işaret etti.

Besim, Sağlıkta tam günü başaracaklarını da kaydetti.

Yeniden Söz alan Berova, Bakanlığın gerekli kadro sayısını değil, münhal edeceği kadar kadro sayısı talep etmesini eleştirdiklerini vurguladı.

Madde madde görüşülmesinin ardından yasa tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Danışma Kurulunun Meclis çalışmalarına ilişkin kararı milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Buna göre, Genel Kurulun yarınki toplantının yapılmamasına karar verdi.

Karar oy birliği ile kabul edildi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Danışma Kurulunda alınan karar uyarınca 9. Dönem birinci yasama yılının tamamlandığını belirtti.

Meclis çalışmalarında yaz tatiline başlandığını belirten Uluçay, komitelerin ise çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.