Meclis'te Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu’nda “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüyor.

İç Tüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca yapılan konuşmaların ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Komite’nin bazı yasa gücünde kararnamelerle ilişkili raporunu okudu. Komite raporu oybirliği ile kabul edildi.

BULAŞICI HASTALIKLAR (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI KOMİTE RAPORU OKUNDU

Ardından, Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kapsamında ilk olarak Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından okundu.

ROGERS

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, yasaların yapılmasından çok uygulanmasının önemine vurgu yaparak, insanların maskesiz ve mesafesiz olarak bir araya geldiğini belirtti.

Sürdürülebilir bir açılım istediklerini belirten Rogers, etkin denetimin çok önemli olduğunu anlattı ve ev karantinası uygulamasının nasıl denetleneceğini sordu.

ÇELER

Ev karantinası konusunda konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeler de, bu yöntemde ceza ve denetim uygulanacak mı diye sorarak, denetim yapılmadığı takdirde ev karantinasının bir anlamının olmayacağını belirtti.

MANAVOĞLU

Hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini öne süren HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, kapalı turizmin açılacağı 12 Nisan’dan sonra ne olacağını, kapalı turizme yönelik ne çalışmalar yapıldığını sorarak, ülkede turizm olmadığı gibi Turizm Bakanı da olmadığını savundu.

Manavoğlu ayrıca, ev karantinası ile ilgili denetimin önemine değindi.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de denetim konusuna değindi. Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda cezaların artırıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen İncirli, denetim yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Bulaş riskinin Kuzey Kıbrıs’ta hâlâ yüksek olduğunu ve “turuncu” ile gösterildiğini belirten İncirli, aşılamanın önemine de vurgu yaptı.