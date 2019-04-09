Meclis'te gündem:TARIM

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

UBP milletvekili Aytaç Çaluda, Tarım Bakanlığı’nın İcraatlarıyla ilgili konuştu.

Çaluda, üretimden kopan kişilerin büyük şehirlere göç ettiğini belirterek, bunun yanlış politikalar yüzünden olduğunu ve ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Tarımın çok geniş alanlı bir sektör olduğunu ve kendisinin narenciye alanına değinmek istediğini dile getiren Çaluda, her geçen yıl narenciye sektörünün küçüldüğünü belirtti. Narenciye üretiminde en önemli giderin elektrik olduğuna işaret eden Çaluda, bugün insanlar evlerinde bile elektrik kullanamazken narenciye üretiminin nerdeyse imkansız olduğunu söyledi.

“SUYUN KULLANILMASIYLA İLGİLİ CİDDİ EĞİTİM GEREKLİ”

Çaluda, TC’den gelen suyun tarım alanında nerelerde kullanılacağını sorarak, bu suyun kullanılmasıyla ilgili ciddi bir eğitim gerektiğini kaydetti.

Narenciye gelir desteğinin de henüz açıklanmamış olmasını eleştiren Çaluda, mazot paralarının ödenmeyen kısmıyla ilgili de sitem etti.

Çaluda, narenciye üreticilerin tür değişikliği noktasında eğitilmesi gerektiğini belirterek, bu yıl pazarlama noktasından yaşanan sıkıntılara da değindi.

Çaluda, her hafta bir bakanlığın icraatlarını ele alıp, hükümet programındaki vaatlerin neden yapılmadığını soracağını söyledi. Çaluda, bu hafta Tarım Bakanlığını ele aldığını belirterek, Genel Kurulda bulunan Bakan Şahali’ye kürsüden 13 soru yöneltti.

ŞAHALİ: BAZI KALEMLERDE DESTEĞİ AÇIKLAMADIK AMA BU ÜRETİCİNİN DESTEKLENMEYECEĞİ YORUMUNA YOL AÇMAMALI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çaluda’yı yanıtladı.

Şahali, “Sayın Çaluda’nın varan serisindendarız. Bu varanların bizi bir yere vardırmayacağı, Sayın Çaluda’nın yapılanları takip etmediği de aşikar” dedi.

Şahali, elektrikte yeni tarife ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve verim hedeflendiğini belirterek, tarımsal kayıtlı işletmelerin 10 kuruş destek almakta olduğunu anlattı.

Şahali, şu anda tek tarifede olan tarımsal işletmelerin elektrikte kademeli sisteme geçebileceğini aktardı.

“SUYUN KULLANIMIYLA İLGİLİ PROJELERİ DSİ YÜRÜTÜYOR”

Türkiye’den gelen suyun gerek evlerde gerek tarımda kullanımıyla ilgili projelerin DSİ tarafından yürütüldüğünü ifade eden Şahali, suyun tüm hanelere ulaşmasıyla DSİ’nin görevinin sona ereceğini kaydetti.

Tarım alanında kullanılacak su konusunda Türkiye’de çalışmaların sürdüğünü belirten Şahali, bu konuda TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile yaptığı görüşmeye işaret etti.

TARIMSAL DESTEK…

Tarımsal destek konusunda konuşan Tarım Bakanı, desteklerin sadece bütçe olanaklarıyla değil rekolteyle de belirleneceğini söyledi.

Şahali, “Bazı kalemlerde desteği açıklamadık ama bu üreticinin desteklenmeyeceği yorumuna yol açmamalı” dedi.

Çaluda’nın Cypfruvex konusundaki iddiasının vahim olduğunu söyleyen Şahali, “Bu kürsüden iner inmez o kişi kimse onunla görüşelim. ‘Partiden onay çıkmadı senin ürünlerini alamam’ diyen kişiyi görelim. Seyahate hazırım. Bu hadsizliği yapmışsa emin olun bunun karşılığı olur. Bu doğru değilse siz nasıl bir açıklama yapacağını düşünün” şeklinde konuştu.

Şahali, elektrik konusuna değinerek, tarımsal işletmelerde tek tarife sisteminin yürürlükte olduğunu anımsattı.

Su konusundaki projeleri aktan Şahali, “Su anlaşmasını imzaladık deyip övünenlerin de bu anlaşmadan haberi olamadığı aşikar” şeklinde konuştu.

Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi’ndeki laboratuvarların tam kapasite olduğunu belirten Şahali, “Gıda ve yem güvenliğiyle ilgili denetim faaliyetleri gelişiyor. Kamuoyu şeffaf şekilde bilgilendiriliyor. Üreticilerin neye dikkat etmesi gerektiğine dair eğitim faaliyetleri eksiksiz yapılıyor” dedi.

Bakan Şahali, entegre tarım ve çiftçi sistemi konusundaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Tarım Bakanı, “2012’de başlayan rivayet 2019’da hakikate ulaşacak” dedi.