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Meclis'te "Özgürgün'ün istifa istemi" gündem

Meclis gündeminde Özgürgün'ün Milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptanması ve çekilme isteminin Genel Kurul'a sunulması var.

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:11
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Meclis'te "Özgürgün'ün istifa istemi" gündem

Meclis'in bugünkü gündeminde UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptanması ve çekilme isteminin Genel Kurul'a sunulması var.

Meclis Genel Kurulu'nun bugün gerçekleştirilecek birleşiminin gündeminde, yasama yılının başından bu yana hiçbir birleşime katılmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün isifa istemi var.

Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları bölümünde bugün, 'UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Milletvekilliği'nden çekilme isteminin gerçekliğinin saptanması ve çekilme isteminin, İçtüzüğün 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul'a sunulacak.

Hüseyin Özgürgün'ün istifa istemi 11 Ağustos 2020'de resmen Meclis Genel Kurulu'na ulaşmıştı.

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