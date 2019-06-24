Meclis Toplanıyor: Gündem Sel Raporu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.
Genel Kurul’un gündeminde “Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu” bulunuyor.
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