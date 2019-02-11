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Meclis’te 2 Tasarı Yasalaştı

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Primleriyle İlgili Yasa Gücünde Kararnameler Yasalaştı

11 Şubat 2019 Pazartesi 15:38
Meclis’te 2 Tasarı Yasalaştı

 Ekonomik kriz nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasası’na ve Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi sigortalıların prim ödemelerinde yüzde 1.5 indirim yapılması ve ödenmemiş prim borçlarına ait gecikme zamlarının indirilmesi hakkında yasa gücünde kararnameler Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı.

Meclis Genel Kurulu, özel gündemde yer alan “Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile “Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” tasarılarını görüştü.

SANER

Tasarıyla ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Ersan Saner, tasarıda yer alan “her ayın 20’sinde ödeyenler” ifadesini yanlış bulduklarını çünkü bu maddenin bu değişiklikten faydalanacak kişi sayısını sınırlayacağını belirtti.

Saner, kendilerinin önceden de bu değişikliklerle ilgili uyarılarda bulunduklarını anımsatarak bu uyarıların bazılarının dikkate alındığını ancak başta bu madde olmak üzere bazı sakıncalı maddelerle ilgili önerilerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

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ÇELER: “İLK KEZ YATIRIMLARINI DÜZENLİ YAPANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yatırımlarını düzgün yapan kurumların bu 1,5’lik indirimden 4 ayda 7 bin 169 iş yerinin 32 bin civarında da kişinin faydalandığını ve bu sürede 1 milyon 544 bin indirim sağlandığını söyledi.

Çeler, bu kararnamenin 4 ay önce Bakanlar Kurulu’ndan onay aldığını ve bu süre içerisinde dairenin primlerin toplanması konusunda bir zarar görmediğini dile getirerek, bu uygulamayla ilk kez sadece af değil yatırımlarını düzenli yapanların da ödüllendirildiğini kaydetti.

Çeler, kararname geçerli olduğu sürece bu indirimlerin devam edeceğini de vurguladı.

Çeler’in konuşmasının ardından yapılan oylamayla birinci tasarı 35 kabul 15 katılmayan oyuyla yasalaştı.

Ardından Meclis Genel Kurulu’nun yine özel gündemde yer alan Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasası’na Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesine ilişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı da oylandı.

Tasarı 36 kabul 14 katılmayan oyuyla yasalaştı.

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MeclisSosyal SigortalarSosyal Güvenlik PrimleriYasa TasarısıHaberGündemKıbrıs
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