Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
Flaş Haber
8'i yerel 14 pozitif vaka!
Kapat

Mecliste bugün hükümet programı görüşülecek

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin programı bugün Mecliste görüşülecek.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:16
657 Okunma
Mecliste bugün hükümet programı görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programını görüşecek.

Genel kurulda 14 Aralık Pazartesi günü okunan program, bugünkü görüşmenin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylanacak.

Saat 10.00’da başlayacak genel kurul toplantısının gündeminde hükümet programının yanı sıra milletvekillerinin güncel konuşma istemleri de bulunuyor.

“MÜDAHALELER” İLE İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurulda, ayrıca “Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm Milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin” ön görüşmesi de yapılacak.

Genel Kurul’da yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANER “SURİYELİ MUHAMMED AİLESİNE KAVUŞTU”YU SEÇTİ
SANER “SURİYELİ MUHAMMED AİLESİNE KAVUŞTU”YU SEÇTİ
Hava Durumu / 17 Aralık 2020
Hava Durumu / 17 Aralık 2020
SON DAKİKA! BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
SON DAKİKA! BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim