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Mecliste ilginç uygulama!

Cumhuriyet Meclisinde milletvekillerinin konuşma süreleri için yeni uygulama başlatıldı. Kürsüden konuşma yapacak milletvekillerine verilen konuşma süresi kürsü üzerinde yer alacak kronometreden takip edilebilecek. 

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:34
Mecliste ilginç uygulama!

ANGOLEMLİ: “TÜM YOLLARA BARİYER YAPILMALI, TRAFİKTE SEFERBERLİK BAŞLATILMALI”
Bu uygulamada ilk sözü TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli aldı. 
Angolemli, dün akşam yaşanan trafik kazasında suçlunun bugüne kadar ülkeyi yönetenler olduğunu savunarak, Türkeli’de de aynı olay olduğunu, hemen arkasına bariyer yapıldığını ancak daha sonra bunun durduğunu kaydetti. 
Tüm yollara bariyerler yapılması ve trafikte seferberlik başlatılması gerektiğini, çünkü canların gittiğini belirten Angolemli, “Karpaz, Mağusa yollarında canımız elimizde gidiyoruz. Nerde bu devlet, trafikte para istemeyen düzenlemeler yapılabilir, ilk önce onları sonra diğerlerini yapalım, yavaş yavaş sıra hepimize gelecek. Aydınlatmalar yapılmalı, hiç vakit geçirmeden hükümet icraata geçmeli” dedi. 
ATAKAN: “YOL GÜVENLİĞİNİN STANDARTLARA UYGUN OLMADIĞININ BİLİNCİNDEYİZ, STANDARTLARI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, dün akşam yaşanan trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi, vatandaşlara başsağlığı diledi. Atakan, ülkede yol güvenliğinin standartlara uygun olmadığını, bunun bilincinde olduklarını, yollarda bu seviye ve standartları yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. 
Trafik güvenliği için ayrılan bütçenin yetersizliğinden bahseden Atakan, ülkenin her bölgesinde ne sorun var hepsini bildiklerini, plan projelerin hazır olduğunu ancak bunların düzeltilmesi için ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaçları olduğunu kaydetti, rakamlarla bilgi verdi. 
Atakan, 1 yıllık seyrüsefer gelirinin 140 milyon TL, sabit radar gelirinin 14 milyon TL olduğunu belirterek, bu gelirin tamamen altyapıya aktarılabileceğini ancak ülkede bir yıl artışlar, gereksiz ziyaretler, hayat pahalılığı ödemeleri gibi konuların askıya alınması gerektiğine işaret etti, yol güvenliğini en üst seviyeye taşımak için çalışacaklarını söyledi. 
Konuşmaların ardından genel kurulda komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmına geçildi. Komite başkanları komite raporlarını sundu. 
Bu kısımda “Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu” da yer alıyor. 

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Asfalt bakanı 2019-10-07 15:23:32

Sayın yol bakanı. Seyrüseferde olduğu gibi biz plakada da yeni plakaları cebimizden durup duruken 100TL çıkarıp yeniledik. Yollar eski model plakalı araçlarla dolu. Neden tedbir almıyorsunuz? Ceza kesmiyorsunuz? Biz enayi miyiz?

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