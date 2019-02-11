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Meclis’te özel sektöre maaş desteği tartışıldı

Erhürman: Çalışmalar henüz Bakanlar Kurulu’na sunulacak tüzük aşamasına gelmedi

11 Şubat 2019 Pazartesi 14:08
Meclis’te özel sektöre maaş desteği tartışıldı

Başbakan Tufan Erhürman, özel sektör çalışanlarına ek maaş desteği konusundaki çalışmanın henüz tüzük taslağı şeklinde olduğunu ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanacak aşamaya gelmediğini söyledi.

Erhürman, hükümet programında sendikalaşmanın teşvik edilmesiyle ilgili madde bulunduğunu ve Çalışma Bakanı’nın da bu doğrultuda bir girişim yaptığını da ifade etti.

ERHÜRMAN

Tatar’ı yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, ortada henüz bir tüzük taslağı olduğunu Bakanlar Kurulu’ndan henüz tüzük olarak geçmediğini, hükümet programında sendikalaşmanın teşvik edilmesiyle ilgili madde bulunduğunu ve Çalışma Bakanı’nın da bu doğrultuda bir girişim yaptığını söyledi.

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Bunun henüz onay ve ret verecek noktaya gelmediğini, henüz Bakanlar Kurulu’nun gündemine bile gelmediğini hatırlatan Başbakan Erhürman, Çeler’in herkesin üzerinde anlaşacağı bir dizi çalışma yaptıktan sonra konunun Bakanlar Kurulu’na geleceğini ve fondan paranın nasıl kullanılacağıyla ilgili çalışmaları değerlendireceklerini anlattı.

Erhürman, yapılan tüm çalışmalara rağmen vatandaş istihdamının hâlâ yüzde 50’yi bulamadığını, 20 civarında kaldığını belirterek vatandaş istihdamını arttırmak için neler yapılabileceğini ve paranın yurt dışına çıkmasına nasıl engel olunacağıyla ilgili sıkı çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu konunun gündemde bu şekilde yer almasını doğru bulmadığını ancak yerli istihdam konusunda neler yapılabileceğinin yeniden gündeme gelmesinin avantajları olduğunu da dile getiren Başbakan Erhürman, hükümetin bu konuyu mesele haline getirdiğini ve üzerinde çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

Erhürman, ilgili bakanlıkların, (Ekonomi ve Çalışma) bu fonun nasıl kullanılacağıyla ilgili çalışmalarını tamamlanmasının ardından tüzük taslağının Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirtti.

Erhürman, hükümette bu tüzükle ilgili farklı görüşler var söylemlerinin doğru olmadığını çünkü zaten henüz ortada bir tüzük olmadığını yineleyerek, henüz tamamlanmamış bir taslağın kamuoyunda birincil gündem olmasının da kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

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