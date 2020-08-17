Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Ozanköy’de evinin yaklaşık 10 metre uzağında bulunan su kuyusuna düşen 47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı
Kırmızıoğlu’nun cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mehmet Ali Kırmızıoğlu hayatını kaybetti
Kırmızıoğlu’nun cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
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Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Ozanköy’de evinin yaklaşık 10 metre uzağında bulunan su kuyusuna düşen 47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı