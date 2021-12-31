Mehmet Bulanık'tan yeni yıl mesajı

2004 yılında küçük bir atölyede sevgili kardeşim Alparslan Bulanık ile birlikte başlayan

tatlı yolculuğumuz, aile fertlerinin katkıları ve sizlerin de destekleri ile

16 yılı geride bıraktık.



Yeni bir yılı daha sizlerle birlikte karşılıyoruz.

Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, yeni umutlar demektir.



2021 iş dünyası için oldukça zorlu bir yıl oldu.

Küresel çapta yaşanan KOVID-19 pandemisi ve

ekonomik durgunluğa rağmen, yılmadan emek mücadelesine birlikte devam ettik.



Var olmanın güçlü bir ekonomi ile,

güçlü bir ekonominin de üreterek mümkün olabileceğini çok iyi biliyoruz.

Bu minvalde, birlik ve beraberlik ruhuyla yeni yılda da çalışmaya devam etmeliyiz.



2022 yılının, tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla…