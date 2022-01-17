Mehmet Çıldır: “Tek tip sağlık sistemine geçilmeli”

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Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Sağlık sisteminin üzerinde pandemiden dolayı ciddi bir yük olduğunu ve sağlık sisteminin artık bunu kaldırmadığını, sağlık sistemine ciddi bir yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Çıldır, tek tip sağlık sistemine geçilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Çıldır, “Devlet Hastanelerinin alt yapısı talebi artık kaldırmıyor. Vatandaşlarımız istediği sağlık hizmetini istediği hastaneden alabilmeli. İsteyen herkes gerek özel hastane gerekse devlet hastanesine gidecek. İstediği sağlık hizmetini alacak ve tek bir kuruş ödemeyecek. Anavatan Türkiye’miz bu sistemi kurdu. Küçük bir toplumuz ve bunu rahatlıkla yapabiliriz. Partimizin manifestosunda da bu yazıyor. Hükümette yer aldığımız takdirde sağlık sisteminin iyileştirilmesi için hemen çalışmalara başlayacağız ve halkımız hak ettiği sağlık hizmetini alacak” ifadelerini kullandı.