Künye
Kıbrıs 4
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!

Mehmet Çıldır: “Tek tip sağlık sistemine geçilmeli”

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:49
28 Okunma
Mehmet Çıldır: “Tek tip sağlık sistemine geçilmeli”
banner108

ÖZEL HABER

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Sağlık sisteminin üzerinde pandemiden dolayı ciddi bir yük olduğunu ve sağlık sisteminin artık bunu kaldırmadığını, sağlık sistemine ciddi bir yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Çıldır, tek tip sağlık sistemine geçilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Çıldır, “Devlet Hastanelerinin alt yapısı talebi artık kaldırmıyor. Vatandaşlarımız istediği sağlık hizmetini istediği hastaneden alabilmeli. İsteyen herkes gerek özel hastane gerekse devlet hastanesine gidecek. İstediği sağlık hizmetini alacak ve tek bir kuruş ödemeyecek. Anavatan Türkiye’miz bu sistemi kurdu. Küçük bir toplumuz ve bunu rahatlıkla yapabiliriz. Partimizin manifestosunda da bu yazıyor. Hükümette yer aldığımız takdirde sağlık sisteminin iyileştirilmesi için hemen çalışmalara başlayacağız ve halkımız hak ettiği sağlık hizmetini alacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çıldır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay Mertdin, hayatını kaybetti
Oktay Mertdin, hayatını kaybetti
“Kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımıza sahip çıkılmıyor”
“Kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımıza sahip çıkılmıyor”
70 köpek yaşam mücadelesi veriyor
70 köpek yaşam mücadelesi veriyor
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim