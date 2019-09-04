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Memduh Ulugün cinayeti davasında karar günü

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü 6 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet ve Meryem Doğu hakkındaki karar yarın açıklanacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:07
Memduh Ulugün cinayeti davasında karar günü

Kamalı Haber
Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davasının kararı 5 Eylül’e bırakılmıştı. Uzun süren duruşmaların ardından karara kalan davada sanık Meryem Doğu, Mehduh Ulugün’ün kendisine defalarca tecavüz ettiğini, susması için tehdit ettiğini, ilk tecavüzün ise ilaçla bayıldıkdıktan sonra olduğunu öne sürmüştü. Meryem Doğu, eşinin gerçeği öğrendiğini, olay günü amacının onu öldürmek olmadığını, konuşmak için bir araya geldiğini ancak kendisine hakaret edince öldürdüğünü söylemişti.

Mehmet Doğu da cinayetle alakası olmadığını, gerçeği öğrendikten sonra Ulugün’le konuştuğunu ancak onu öldürmek gibi bir plan yapmadığını iddia etmişti. Mehmet Doğu, olay günü bağırtılar duyduğunu, eşi Meryem Doğu’nun Ulugün’le boğuştuğunuü, yanlarına gidince bıçakladığını anladığını ve olaya müdahale edip, Ulugün’ü kurtarmaya çalıştığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Memduh Ulugün
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