Memur-Sen’den kadınlar gününe özel hediye

Kıbrıs Türk Memur-Sen Kıbrıs Türk kadınının, varoluş mücadelelerinde şanlı direnişlerinde, cephede ve cephe gerisinde, görevini yerine getirmiş olmanın onur ve gururunu her zaman yaşayacağını kaydetti.



Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sendikaya üye kadın memurlara özel olarak hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Hediye dağıtım töreninde konuşan Manga; “Devletimizin, bugün yürüttüğü ekonomik varoluş mücadelesinde kadınlarımız, yine büyük görevler üstlenmiştir. Bizde bu özel günlerinde kadınlarımıza ufak bir hediye ile hatırlamak istedik. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun” dedi.