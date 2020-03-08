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Memur-Sen’den kadınlar gününe özel hediye

Kıbrıs Türk Memur-Sen Kıbrıs Türk kadınının, varoluş mücadelelerinde şanlı direnişlerinde, cephede ve cephe gerisinde, görevini yerine getirmiş olmanın onur ve gururunu her zaman yaşayacağını kaydetti.

08 Mart 2020 Pazar 13:41
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Memur-Sen’den kadınlar gününe özel hediye

Kıbrıs Türk Memur-Sen Kıbrıs Türk kadınının, varoluş mücadelelerinde şanlı direnişlerinde, cephede ve cephe gerisinde, görevini yerine getirmiş olmanın onur ve gururunu her zaman yaşayacağını kaydetti.


Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sendikaya üye kadın memurlara özel olarak hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Hediye dağıtım töreninde konuşan Manga;   “Devletimizin, bugün yürüttüğü ekonomik varoluş mücadelesinde kadınlarımız, yine büyük görevler üstlenmiştir. Bizde bu özel günlerinde kadınlarımıza ufak bir hediye ile hatırlamak istedik. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun” dedi.

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Kıbrıs Türk Memur-SenKadınlar Günü
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