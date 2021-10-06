Merakla Beklenen Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi bugün başladı

Girne Marina Koordinatörü Karahan Şahin, Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi ile ilgili yaptığı açıklamada, 23 adet yelkenli yatın, bugün Türkiye’den yola çıktığını ve Girne Marina’ya doğru ilerlediğini belirtti.

Girne Marina’dan yapılan açıklamada, organizasyonun, Türkiye ve KKTC’de ki amatör denizcilerinin iki nokta arsaında kolaylıkla seyir yapabileceğini ispatlamak ana temasında gerçekleştiği, katılım gösterecek olan yatçıların ise 1 hafta süreyle adada kalacağı ifade edildi. Adaya gelecek olan yatçılar için, çeşitli tarihi ve kültürel turlar düzenlenerek KKTC’nin en iyi şekilde tanıtılmasının planladığı söylendi.

Ayrıca, ralli süresince, yatçılar ve deniz severlerin bir araya gelmesi için yine Girne Marina’da ‘Ralli Resepsiyonu’ düzenleneceği belirtilen açıklamada, Girne Marina evsahipliğinde 1 hafta boyunca devam edecek olan Kuzey Kıbrıs Yat Rallisine, tüm deniz tutkunlarının davetli olduğunu vurguladı.