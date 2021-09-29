“MERAKLILARINA”KAYNAĞIMI AÇIKLIYORUM…

Son birkaç gündür yaşadığım şehirle ilgili eleştiriler yapıyorum. Haliyle şehrin şu an için mimarı konumunda veya tabiri caizse şehrin patronu Mehmet Harmancı’yı da eleştiriyorum.

Ama üzülerek görmekteyim ki, eleştiri ile propagandayı karıştıran belli bir kesim var. Hatta bu kesim propaganda olayını aşıp bir adım daha ileriye giderek beni Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçim propagandasını yapmak için tutulmuş bir kalem olarak görüyor.

Yaptığımız haberleri CTP veriyormuş !!!

Gülsem mi üzülsem mi bilemedim. Ama inanın şaşkınlığımı da gizleyemedim. CTP bana haber yapmam için ne kaynak sağladı ne de para verdi.

Açık yüreklilikle söylüyorum buna hiç ihtiyacım yok. Kaynağım tamamen iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mehmet Harmancı’nın kendisidir.

CTP’nin yada başka bir siyasi partinin bana Lefkoşa’yı anlatmasına ihtiyacım yok. Çünkü zaten doğdum doğalı Lefkoşalıyım ben.

Şehrimin her metrekaresini bilirim, birçok esnafını tanırım, şehrimi kullanan hareketli nüfusu da iyi bilirim çünkü ben Lefkoşalıyım.

Harmancı’yı neden eleştiriyormuşum, unutmuşmuyum eski dönemi ortalığı çöp götürüyormuş muş muş miş. …

Hayır unutmadım ama şimdi de bir fark görmüyorum. Bunu eleştirdiğim için de bazı kesimlerin hedefi oldum. Üstüne üstük CTP ile de anlaşmışım. Yemin ederim hala gülesim geliyor.

Daha geçen ay CTP’li bir milletvekili olan Asım Akansoy’u yerden yere vuran ben değil miydim diye bir an düşündüm. Sonra dedim ki, sarıla sarıla yine CTP’ye sarılıyor bu arkadaşlar.

Harmancıyı kurtarmak, eleştirileri sanki de yalanmış gibi hafifmiş gibi göstermek için CTP’ye sarılmak güzel bir argüman ama tutmaz arkadaşlar.

Harmancının iki dönemdir yapmadığı işleri, alt yapıları, alamadığı kaynakları ya da göz göre göre yaptığı peşkeşin üzerini CTP’ye sarılarak temizleyemezsiniz.

Haklı olduğunuz bir konu var tabi ki, yok değil.

Önce Cumhurbaşkanlığını ki, CTP’nin desteği ile kazanmıştınız kaybettiniz. Sonra CTP’nin de içinde var olduğu bir dörtlü hükumete ortak oldunuz iki vekille iki bakanlık aldınız ama kaybettiniz, CTP’nin desteği ile aldığınız Amiral Gemisini de kaybetmek üzeresiniz. Sevgili Ulaş Barış’ın programında CTP kendi adayını çıkaracakmış söylemine verdiği yanıttan anlıyorum ki, Sn. Harmancı CTP’den umudunu kesmiş. O derece küçümseyen bir tavır ve cümlelerle kendi görüşünü ifade etti ki bu netti.

Doğal olarak Harmancı ve sempazitanları da kızgın hatta bana karşı çok kızgınlar. Benim için sorun mu hayır değil. Ben onları da seviyorum doğrusunu isterseniz bazılarımız Harmancı’yı başarılı bulabilir saygı duyarım ama başarısız buluyorum diye de holiganca saldırılara maruz kalmak mesleki açıdan üzücü.

Ve son olarak tekrar belirteyim kaynağımı merak edenler için açık bir dille söylüyorum. Tüm haber ve yorumların kaynağı Sn.Mehmet Harmancının ta kendisidir.