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Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz oranlarını yükseltti.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:48
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Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 8,25’ten, yüzde 11,50’ye, nezdindeki  Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 3,50’den, yüzde 6,00’ya yükselttiğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugün Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesapları ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi. 

Açıklamada, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,75’ten, yüzde 17,75’e, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 10,00’dan yüzde 15,00’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,00’dan yüzde 14,00’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 10,50’den yüzde 14,00’e yükseltildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yeni oranların yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

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