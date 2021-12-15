Mert Taşkın: “Temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Dr. Mert Taşkın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Taşkın, “Ülkemiz, özellikle doğasıyla, dünyanın birçok ülkesine göre daha yaşanası bir yerdir. Dünyada yaşayacağımız, ömür dediğimiz zaman diliminde, ülkemizi sosyo-ekonomik olarak daha iyi şartlarda yaşanabilir kılmak mümkündür” dedi.

“Yaşadığımız pandemi döneminde, hayatımızdaki en önemli unsurun “sağlık” olduğunu bir kez daha hatırladık” diyen Taşkın, “Bu dönemde, ülkemizdeki sağlık sistemimizde var olan ciddi sorunlar, daha görünür hale gelmiştir. Demokrat Parti olarak, sağlık sistemimizin sorunlarının çözümüne yönelik, ülkemizde uygulanabilir sağlık manifestomuzu hazırladık. “Bu projeyi hayata geçirmek için, milletvekilliğine aday oldum” ifadelerini kullandı.

Hayatında her zaman babası Necati Taşkın’ın miras bıraktığı öğütler ışığında yürüdüğüne de vurgu yapan Taşkın, “Yine onun; "Milletini seveceksin. Kalbin vatan ve millet aşkıyla atacaktır. Vatanın ve milletin için her türlü mücadeleye seve seve atılacaksın" öğüdünden yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclis çatısı altında, çocuklarımıza miras bırakacağımız bu güzel vatanımızda, özellikle sağlık alanındaki sorunların giderilmesine yardım etmek amacıyla, sizlerden vekalet istiyorum” diye konuştu.

2 şey için söz verebileceğine işaret eden DP’li aday Taşkın, “Çok çalışacağım. Temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım” şeklinde konuştu.