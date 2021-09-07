"Mesleğim elimde projesi" için büyük adım!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in imza koyduğu protokolle, meslek lisesi öğrencileri, Günsel Akademi’de otomotiv alanında staj yapabilecek.

Bu çerçevede meslek liselerinin, makina teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ile oto elektrik bölümlerinde öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerine staj ve çalışma imkânı verilecek.

Projeyi başarıyla tamamlayan lise öğrencilerine daha sonra üniversite bursu ve iş imkânı da sağlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkede mesleği özendirmenin, meslek liselerinde öğrenim gören çocukların ülkeye sahip çıkabilmesi adına böyle adımlar atmanın önemine işaret etti.

Bu bağlamda özel- devlet iş birliğinde gerçekleştirilen bu projenin çok değerli olduğunu anlatan Amcaoğlu, proje sayesinde meslek liselerinin 12’nci sınıflarında okuyan öğrencilerin eğitim alırken, staj yapabilme, gelir elde edebilme, eğitimi tam burslu olarak sürdürebilme şansı elde edeceğini dile getirdi.

Elektrikli otomobil üretiminde meslek lisesinde okuyan çocukların yer almasının önemli olduğunu da kaydeden Amcaoğlu, gençliğin ülkesine sahip çıkabilmesi adına projenin değerli olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, tüm kurumsal şirketleri böylesi iş birlikleri yapmaya çağırdı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Günsel otomobili yaratmak için yola çıktıklarında mühendis sıkıntısı yaşayacaklarını düşündüklerini ancak üniversitelerin mühendislik fakülteleri yetkin mezunlar verdiği için böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Üretim aşamasına gelindiğinde ise, esas sıkıntının kalifiye eleman sorunu olduğunun ortaya çıktığını belirten Günsel, bu bağlamda meslek liseleriyle böyle bir proje başlattıklarını ifade etti.

Projeyle meslek lisesi öğrencilerinin stajlarını, çağın yeni teknolojileriyle birleştireceğini kaydeden Günsel, buna kompozit üretimi örnek verdi.

Bu sayede sadece Günsel bünyesinde değil, tüm ülke sanayisinde kalifiye teknik ihtiyacında kullanılabilecek bir teknik ordu yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hızla gelişen iş birliğinden de oldukça memnun olduklarını bildirdi. Günsel “Birlikte ülkemizi daha iyi hale getireceğimize inanıyorum” dedi.

“Mesleğim elimde projesi”

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin yönelmek istedikleri alanlara dair deneyim kazanabilmelerini amaçlayan “Mesleğim Elimde Projesi” kapsamında meslek lisesi 12’nci sınıf öğrencilerine otomotiv odaklı staj eğitimleri sunulacak

Proje, meslek liselerinde, makina teknolojisi, metal teknolojisi, (kaynakçılık ve metal doğrama dalları) motorlu araçlar teknolojisi, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, oto elektrik eğitimi gören öğrencileri kapsıyor.

Bugün imzalanan protokol kapsamında Günsel Akademi, bu bölümlerde okuyan ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından belirlenen 12’nci sınıf öğrencilerine, bir yıl süreyle staj ve/veya iş imkânı sunacak.

Projeye katılacak öğrencilere, Günsel Üretim Tesisleri’nde staj ve/veya ilerisi için çalışma imkânı verilecek. Öğrencilere staj yapacakları ve/veya çalışacakları alanlara istinaden gerekli tüm iş güvenliği ekipmanları ve koruyucu iş kıyafetleri de sağlanacak.

Günsel Akademi, staj imkanı sunduğu, asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacak şekilde, “staj ödeneği” de verecek.

Projeyi tamamlayan öğrenciler, “Günsel Akademi Uzmanlık Belgesi” alma hakkı kazanacak.

Projeyi tamamlayan lise öğrencilerine üniversite bursu ve iş imkanı da sağlanacak

“Günsel Akademi Uzmanlık Belgesi” alan tüm öğrencilere, lise mezuniyetleri sonrasında, Yakın Doğu Üniversitesinin proje ile ilgili meslek yüksekokullarında yüzde 100 burs imkânı sağlanacak. Bu öğrencilere eğitim dönemi içerisinde, her ay, asgari ücretin yarısı kadar maaş ödenecek ve meslek yüksekokullarından başarı ile mezun olmaları halinde iş imkânı sağlanacak.